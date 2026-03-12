Große EU-Länder für zentrale Kapitalmarktaufsicht - Deutschland kompromissbereit

Brüssel/Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Die sechs größten Volkswirtschaften der Europäischen Union (E6) haben sich für eine zentralisierte Kapitalmarktaufsicht ausgesprochen. Für Deutschland signalisierte dabei SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil Kompromissbereitschaft. In einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag, erklärten Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, ‌Polen und die Niederlande ihre Unterstützung für die Idee. Damit soll die stockende Kapitalmarktunion neuen Schwung erhalten.

Der Vorstoß könnte dazu beitragen, die seit Jahren ⁠bestehende Blockade bei ⁠der Schaffung stärker integrierter Kapitalmärkte zu überwinden. Besser integrierte Märkte würden Experten zufolge zu mehr Investitionen und Innovationen führen - und damit die internationale Rolle des Euro stärken. Deutschland stand der Idee ebenso wie Luxemburg und Irland bisher zurückhaltend gegenüber. Die Länder befürchteten, die nationale Aufsicht über ihre Finanzinstitute an ‌die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in Paris abzugeben.

In ‌dem auf den 11. März datierten Brief heißt es: "Wir unterstützen eine Verbesserung der Konvergenz und Effizienz der Aufsicht über die Kapitalmärkte in der gesamten EU und bewegen uns ⁠in Richtung einer zentralisierten Aufsicht für die systemrelevantesten, grenzüberschreitenden Finanzmarktinfrastrukturen." Dabei sollten unnötige ‌Doppelarbeit oder zusätzliche Kosten vermieden werden. ⁠Der Brief ist an die Europäische Kommission, den Chef der Euro-Finanzminister und die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft gerichtet.

Die sechs Minister, deren Länder zusammen rund 95 Prozent der EU-Kapitalmärkte ausmachen, wollen bis Mitte des Jahres eine gemeinsame ‌Position der EU-Regierungen zu den Vorschlägen der ⁠Kommission erreichen. Danach könnten die Verhandlungen ⁠mit dem Europäischen Parlament weitere sechs bis zwölf Monate dauern. Die Europäische Kommission hatte im vergangenen Dezember vorgeschlagen, die Aufsicht über wichtige grenzüberschreitende Handelsplätze sowie Anbieter von Krypto-Vermögenswerten zu zentralisieren.

Im Umfeld des Bundesfinanzministeriums hieß es, die Vorschläge seien auch auf den EU-Gipfel Ende nächster Woche gerichtet. Ziel sei es auch, den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds zu erleichtern und neue digitale Technologien zu fördern. Insolvenzregeln sollten angeglichen werden, damit Investoren Risiken besser einschätzen könnten.

