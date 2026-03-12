Hannover Rück zahlt deutlich mehr Dividende

München, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Beim weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück macht sich die neue Dividendenpolitik bemerkbar. Die Ausschüttung für 2025 soll auf 12,50 (2024: 9,00) Euro je Aktie steigen, wie das ‌Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 57 (46) Prozent des Nettogewinns. Die Hannover Rück hatte versprochen, ⁠künftig ⁠rund 55 Prozent als Dividende zu zahlen. Der Nettogewinn war 2025 um 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro gestiegen.

Weil die Schäden aus Naturkatastrophen deutlich glimpflicher ausfielen als geplant, habe der Rückversicherer die Gelegenheit genutzt, stille ‌Lasten in der Bilanz zu realisieren ‌und damit die Chance auf höhere Kapitalanlagenrenditen zu vergrößern. Das drückte die Kapitalanlagerendite 2025 auf 2,5 Prozent. Geplant waren ⁠2,9 Prozent. "Wir haben im Jahr 2025 unser angehobenes Gewinnziel ‌erreicht und zugleich das erfolgreiche ⁠Geschäftsjahr erneut genutzt und strategische Maßnahmen ergriffen, um unsere zukünftige Ertragskraft signifikant zu stärken", bilanzierte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel.

Für Großschäden musste die Hannover Rück 2025 ‌nur gut 1,7 Milliarden ⁠Euro ausgeben. Im Budget waren ⁠fast 400 Millionen Euro mehr. Für das laufende Jahr plant der Rückversicherer mit einem Großschadenbudget von 2,3 Milliarden Euro. Der Gewinn soll dabei wie geplant auf mindestens 2,7 Milliarden Euro steigen. Dazu beitragen soll dann eine Rendite von 3,5 Prozent auf die eigenen Kapitalanlagen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)