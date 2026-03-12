Ifo: Iran-Krieg bremst Erholung der deutschen Wirtschaft

Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Die Folgen des Nahostkriegs bremsen dem Ifo-Institut zufolge den Aufschwung in Deutschland. Ein kurzfristiger Energiepreisanstieg verlangsame das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr um rund 0,2 Prozentpunkte, heißt es in der am Donnerstag vorgelegten Frühjahrsprognose. Die Münchner Forscher halten dennoch an ihrer im Dezember ‌aufgestellten Vorhersage eines Wachstums von 0,8 Prozent für 2026 fest. Ohne Krieg hätten sie die Prognose auf 1,0 Prozent heraufgesetzt. Für 2027 wird ein Plus von 1,2 Prozent ⁠erwartet.

"Wir gehen ⁠derzeit von einem Anstieg der Inflationsrate auf knapp 2,5 Prozent aus, wenn die Öl- und Gaspreise innerhalb der nächsten Wochen wieder sinken", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Sollten sie allerdings für einen längeren Zeitraum stark erhöht auf dem aktuellen Niveau bleiben, könnte die Inflation in der Spitze bis auf knapp drei Prozent steigen. Dies würde das Wachstum ‌um weitere 0,2 Punkte auf nur noch 0,6 Prozent ‌in diesem Jahr und um 0,4 Punkte auf 0,8 Prozent im kommenden Jahr bremsen.

Die deutsche Wirtschaft habe Ende 2025 einen Erholungskurs eingeschlagen. Darauf deute etwa die spürbar verbesserte Auftragslage im Baugewerbe und ⁠in der Industrie hin. "Ungeachtet des Energiepreisschocks dürfte sich die Erholung in Deutschland im weiteren ‌Verlauf dieses Jahres fortsetzen, insbesondere weil staatliche Mehrausgaben ⁠für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung ausgeweitet und zunehmend nachfragewirksam werden", betonte Wollmershäuser.

UNTYPISCHE ERHOLUNG

Die Erholung ist dem Institut zufolge für Deutschland untypisch. Denn sie sei nicht durch das Exportgeschäft getragen. Im Gegenteil: Die Warenausfuhren seien weiter gesunken, obwohl die ‌Wirtschaftsleistung auf den deutschen Absatzmärkten erneut zugenommen ⁠habe. Die Erholung sei vielmehr durch inländische ⁠Impulse eingeleitet worden, die im Zusammenhang mit der zunehmend expansiven Ausrichtung der Fiskalpolitik stünden. So legten im vierten Quartal 2025 vor allem die staatlichen Ausrüstungsinvestitionen sowie die öffentlichen Konsumausgaben kräftig zu.

Am Arbeitsmarkt kommt die konjunkturelle Erholung mit etwas Verzögerung an. In allen genannten Szenarien liegt die Arbeitslosenquote 2027 niedriger als 2026. "Wann hier die Trendwende kommt, hängt wiederum von der Länge der kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost und den damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten ab", sagte Wollmershäuser. Auch die Zahl der Erwerbstätigen werde in diesem ⁠Jahr noch einmal sinken und erst im kommenden Jahr im Zuge der Erholung zunehmen.

