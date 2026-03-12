IRW-News: ACCESS Newswire: LiberNovo Omni erhält den iF DESIGN AWARD 2026 für bahnbrechendes ergonomisches Design

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: LiberNovo Omni erhält den iF DESIGN AWARD 2026 für bahnbrechendes ergonomisches Design

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 12. März 2026 / LiberNovo gibt mit Stolz bekannt, dass sein führendes Produkt, der LiberNovo Omni, den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Product Design - Beauty/Wellness erhalten hat. Der iF DESIGN AWARD ist einer der angesehensten Designwettbewerbe weltweit und würdigt herausragende Designleistungen in Bezug auf Innovation, Funktionalität und Nutzererfahrung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83339/LiberNovo_120326_DEPRCOM.001.jpeg

Der LiberNovo Omni wurde entwickelt, um das Sitzen über lange Zeiträume hinweg zu revolutionieren. Er ist ein Produkt, das eine neue Kategorie von Sitzlösungen schafft: den Dynamic Ergonomic Chair. Der Stuhl zwingt den Benutzer nicht in eine feste Position, sondern passt sich den natürlichen Körperhaltungen und Bewegungen im Laufe des Tages an.

Dieser preisgekrönte Stuhl verfügt über intelligente ergonomische Technologien, die den Benutzerkomfort, die Wirbelsäulengesundheit und die Bewegungsfreiheit verbessern. Dazu gehören die innovative Dynamic Support-Technologie von LiberNovo, die sich automatisch an veränderte Körperhaltungen anpasst, und ein verstellbares ergonomisches Gestell, das für eine korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule bei längerem Sitzen sorgt.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Technik und eines Designs, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, geht der LiberNovo Omni eines der größten Probleme moderner Arbeitsplätze an: das Risiko von Gesundheitsproblemen durch langes Sitzen auf einem Stuhl. Der Stuhl fördert natürliche Bewegung und bietet gleichzeitig Unterstützung.

Das Design wurde vom LiberNovo-Designteam mit Sitz in Shenzhen, China, unter der Leitung von Zhenxu Wang in Zusammenarbeit mit Kairos Innovation in Shenzhen, China, erarbeitet. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, ein neues Paradigma für ergonomische Sitzmöbel zu entwickeln, das über die statische Unterstützung hinausgeht und eine dynamische Interaktion zwischen dem Stuhl und dem menschlichen Körper beinhaltet.

Der 1954 ins Leben gerufene iF DESIGN AWARD gilt als globaler Maßstab für herausragendes Design. Jedes Jahr werden Tausende von Beiträgen aus aller Welt von einer unabhängigen Jury aus internationalen Designexperten bewertet. Im Jahr 2026 wurden über 10.000 Beiträge aus mehr als 60 Ländern für den iF DESIGN AWARD eingereicht, was ihn zu einer wahrhaft prestigeträchtigen Auszeichnung macht.

Die Auszeichnung mit dem iF DESIGN AWARD wird LiberNovo in seiner Mission, die Zukunft des ergonomischen Sitzdesigns voranzutreiben, weiter unterstützen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die moderne Arbeitsumgebung Designs erfordert, die sowohl die Produktivität als auch das langfristige körperliche Wohlbefinden in den Vordergrund stellen.

Über LiberNovo

LiberNovo ist eine designgetriebene Marke für ergonomische Möbel, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise, wie Menschen sitzen, arbeiten und sich bewegen, zu verbessern. Die Marke nutzt fortschrittliche Technik und auf den Menschen ausgerichtete Designprinzipien, um intelligente ergonomische Lösungen für die Zukunft kreativer Arbeitsräume zu entwickeln.

Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, der LiberNovo Omni, ist ein Pionier der dynamischen Ergonomie und definiert traditionelle Bürostühle mit adaptiver Unterstützung und einem Design neu, das sich auf Bewegung statt auf statische Sitzpositionen konzentriert.

Über den iF DESIGN AWARD

Der iF DESIGN AWARD ist eine der weltweit führenden Designauszeichnungen und würdigt herausragende Designleistungen in den Bereichen Produkt-, Kommunikations- und Servicedesign sowie Architektur und Nutzererfahrung. Die iF International Forum Design GmbH, eine unabhängige Designorganisation, organisiert den iF DESIGN AWARD mit einer internationalen Jury aus Designexperten, die die Beiträge anhand der Kriterien Innovation, Funktionalität und Wirkung bewerten.

Alle Gewinnerdesigns werden auf ifdesign.com, der offiziellen globalen Plattform für iF DESIGN AWARD-Designs, präsentiert.

Medienkontakt:

Name: Fanny

E-Mail: pr_eu@libernovo.com

Tel: +86 15814725548

QUELLE: LiberNovo

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83339

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83339&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.