IRW-News: ACCESS Newswire: LiberNovo: Vom Frühjahrsputz zur körperlichen Erneuerung

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 12. März 2026 / Während das jährliche Ritual des Frühjahrsputzes näher rückt, verlagert eine neue Bewegung im funktionalen Design den Fokus vom Aufräumen des Schreibtisches auf die Regeneration der Menschen, die täglich daran sitzen. LiberNovo, ein Pionier im Bereich gesundheitsorientiertem Design, hat seine Frühjahrsinitiative angekündigt: eine grundlegende Neuinterpretation des intelligenten Arbeitsplatzes, bei der körperliche Beweglichkeit Vorrang vor stationärer Organisation hat.

Neue Jahreszeit, neue Standards

Jahrzehntelang konzentrierte sich die Ergonomie von Bürostühlen auf die 90-Grad-Regel - eine starre Körperhaltung, die nach neuesten Forschungsergebnissen kontraproduktiv ist. Der wahre Grund für Ermüdungserscheinungen im Büro ist nicht nur das Sitzen, sondern vor allem der Mangel an Bewegung. Längeres Verharren in statischen Positionen komprimiert die Wirbelsäule und beeinträchtigt die Durchblutung. Die Philosophie von LiberNovo besagt, dass ein Frühjahrsputz unvollständig ist, wenn er nur oberflächliche Unordnung beseitigt, während der Körper in einem Zustand ständiger Anspannung verbleibt.

Technisch geplante Bewegung

Im Mittelpunkt dieser Bewegung steht der LiberNovo Omni, ein Stuhl, der für dynamische Ergonomie entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Büromöbeln, die manuell verstellt werden müssen, reagiert der Omni in Echtzeit auf kleinste Bewegungen des Benutzers. Diese Reaktionsfähigkeit wird durch die Bionic FlexFit-Rückenlehne ermöglicht, ein komplexes System mit 16 Kugelgelenken und 8 elastischen Spannplatten. Diese Konstruktion erzeugt eine reaktionsschnelle S-Kurve, die der menschlichen Wirbelsäule nachempfunden ist und so eine lückenlose Unterstützung gewährleistet, unabhängig davon, wie sich der Benutzer bewegt oder neigt.

Biophiles Design und Fluidität

Um die Jahreszeit zu feiern, stellt LiberNovo seine Farbvariante Moss Green in den Vordergrund. Dieser erdige Farbton mit geringer Sättigung entfernt sich vom klinischen Bürograu der Vergangenheit und nutzt biophiles Design, um visuelle Ermüdung zu reduzieren und eine ruhigere und offenere Arbeitsumgebung zu schaffen. Der LiberNovo Omni wurde für den flexiblen Zeitplan moderner Berufstätiger entwickelt und bietet vier verschiedene Modi: 105° Deep Focus: Für hochintensive, vorwärtsgerichtete Aufgaben. 120° Solo-Work: Für gleichbleibende Produktivität. 135° Soft Recline: Optimiert für Streaming oder Gaming. 160° Spine Flow: Fördert tiefe Entspannung und Entlastung der Wirbelsäule.

Ein dauerhaftes Upgrade

Die Branche hat den Menschen vierzig Jahre lang erklärt, wie sie still sitzen sollen, sagt der Gründer von LiberNovo. Wir haben erkannt, dass Bewegung der einzige Weg ist, um Energie zu erhalten. Mit dem Start Mitte März lädt LiberNovos Spring Comfort Event Fachleute dazu ein, über grundlegende Organisation hinauszugehen. Durch die Integration fortschrittlicher Maschinentechnik mit natürlicher Ästhetik verwandelt LiberNovo den Frühjahrsputz in eine dauerhafte Verbesserung für Gesundheit und Konzentration.

