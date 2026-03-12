IRW-News: EMP Metals Corp.: EMP Metals beginnt FEED-Studie für Flowsheet der zweiten Generation Demonstrationsanlage Projekt Aurora

IRW-PRESS: EMP Metals Corp.: EMP Metals beginnt FEED-Studie für Flowsheet der zweiten Generation Demonstrationsanlage Projekt Aurora

Vancouver, British Columbia, 12. März 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Arbeit an einer aktualisierten Vorplanungsstudie (Front End Engineering Design, FEED) für das in Zusammenarbeit mit Saltworks Technologies Inc. (Saltworks) entwickelte Flowsheet der zweiten Generation begonnen hat.

Zu den wichtigsten Zielen der FEED-Studie gehören:

- Definition des technischen Umfangs und der Anforderungen der kommerziellen Oberflächenanlage

- Identifizierung und Minderung aller Projektrisiken

- Erstellung genauer und hochgradig zuverlässiger Kostenschätzungen sowohl für die Investitionskosten (CAPEX) als auch für die Betriebskosten (OPEX)

- Optimierung des Projektzeitplans

- Schaffung einer Grundlage für die Weiterführung des Projekts durch weitere Machbarkeitsstudien

Die aktualisierte Studie stellt einen wichtigen Schritt dar, um das Projekt Viewfield des Unternehmens in Richtung einer genaueren Machbarkeitsstudie für eine skalierbare kommerzielle Produktion voranzubringen. Die in dieser Phase durchgeführten Arbeiten dienen als technische und ingenieurwissenschaftliche Grundlage für nachfolgende definitive Projekt- und Wirtschaftlichkeitsstudien, während das Unternehmen weiterhin systematisch daran arbeitet, die Risiken des Projekts zu minimieren.

Die FEED-Studie wird die Betriebsdaten aus der Demonstrationsanlage des Unternehmens im Rahmen des Projekts Aurora einbeziehen und parallel dazu validieren. Die Integration realer Leistungsdaten aus der direkt an den Förderkopf angeschlossenen Demonstrationsanlage soll die Prozessgestaltung optimieren, zentrale technische Kriterien bestätigen und das Vertrauen in das Gesamtprojekt stärken.

Wichtig ist, dass die aktualisierte FEED-Studie voraussichtlich mehr Klarheit und Präzision hinsichtlich der Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX) für die erste kommerzielle Anlage des Unternehmens schaffen wird. Durch die Verfeinerung der technischen Parameter und die Einbeziehung der operativen Erfahrungen will das Unternehmen die Kostengenauigkeit stärken und die Projektplanung verbessern.

Über EMP Metals

EMP Metals ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP Metals hält derzeit 196.000 Acres netto (79.300 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rob Gamley

rob@empmetals.com

Tel: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel: 1-306-519-8341

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83332

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83332&tr=1

