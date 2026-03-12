IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. schließt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) ab

IRW-PRESS: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. schließt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. März 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in Quebec abgeschlossen hat.

Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone (FSZ), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Flüssigkeiten dienen könnte.

Das Germaniumvorkommen Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Satellitenbildstudie

Die Fernerkundung ermöglichte die Identifizierung neuer struktureller und kreisförmiger Merkmale, die mit einer Germaniummineralisierung in Zusammenhang stehen könnten.

Die Satellitenbildstudie verwendete die PNEO-Satellitenkonstellation der ESA (Europäische Weltraumorganisation / European Space Agency) mit panchromatischen Daten mit einer Auflösung von 30 cm, die im September 2023 aufgenommen wurden. Es wurde ein panchromatisch geschärftes Satellitenbild mit sichtbaren und infraroten Bändern aufgenommen. Das Bild wurde im September 2023 aufgenommen und ist von hoher Qualität. Auf diese Bilder wurden Algorithmen angewandt, um relevante strukturelle Körper zu lokalisieren, einschließlich potenzieller Intrusionen, unterschiedlich geneigter Gesteinsgänge und linsenförmiger Elemente, sowie um potenzielle Ausbisse abzugrenzen.

Im Konzessionsgebiet wurden größere Strukturen und kreisförmige Merkmale identifiziert, deren primäre Ausrichtungen in Nordost-, Ost-West-, Nordnordost- und Nordwest-Richtung verlaufen. Zahlreiche Strukturen stimmen mit den Strukturkarten des Ministeriums von Québec überein und es wurden auch neue größere Strukturen identifiziert.

Das Germaniumvorkommen Laganière stimmt mit einem kreisförmigen Merkmal mit einem Durchmesser von etwa 300 m überein - die genaue Beschaffenheit dieses kreisförmigen Merkmals ist noch unbekannt und wird untersucht werden. Das Vorkommen Laganière wird außerdem von einer Reihe von drei größeren, in Richtung Nordosten verlaufenden Strukturen durchschnitten. Schließlich wurde die bedeutsame Scherzone Faribault, etwa 450 m südwestlich des Germaniumvorkommens Laganière, anhand des Bildes eindeutig kartiert.

Darüber hinaus ermöglichte die Fernerkundung die Abgrenzung mehrerer Ausbissgebiete in der Nähe des Germaniumvorkommens Laganière. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen des kommenden Programms im Sommer 2026 zwischen 15 und 20 potenzielle Ausbisse pro Linienkilometer kartiert und beprobt werden.

Die Informationen werden in ein GIS-System übertragen und es wird eine Reihe von Karten im Maßstab 1:5.000 erstellt werden. Präzise, anhand von Satellitenbildern interpretierte strukturelle Merkmale werden zur Optimierung des Feldprogramms und der Logistik beitragen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., zeichnet für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Mineralkonzessionsgebiete im Entdeckungsstadium in einigen der besten Bergbaujurisdiktionen Kanadas gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich im Allison Lake Batholith im Nordwesten von Ontario und in den Regionen Chapais-Chibougamau, Abitibi, Upper Laurentides und James Bay in Quebec sowie im US-Bundesstaat Nevada.

Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter, Instagram und Facebook und abonnieren Sie Unternehmensnachrichten unter http://www.germaniummining.com

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen über Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Telefon: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dazu gehört unter anderem, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere Zwecke als jene verwenden könnte, die in der Pressemitteilung angegeben sind; ungünstige Marktbedingungen; sowie andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer innewohnenden Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83341

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83341&tr=1

