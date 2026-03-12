IRW-News: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions ernennt Pete Medved zum President und Chief Executive Officer, um Innovationen voranzutreiben

IRW-PRESS: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions ernennt Pete Medved zum President und Chief Executive Officer, um Innovationen voranzutreiben

Vancouver, BC, Kanada - Donnerstag, 12. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) (Global Power oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Pete Medved zum President und Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Medved verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Vertrieb von Unternehmenstechnologien, in der Leitung strategischer Kundenbeziehungen und in großen digitalen Infrastrukturprojekten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Er verantwortete Unternehmensvertriebsinitiativen zur Unterstützung komplexer IT-Umgebungen und langfristiger Beschaffungsprozesse bei globalen Unternehmen und Regierungsorganisationen.

Im Laufe seiner Karriere hat Herr Medved Konzerne wie Amazon, Microsoft, AT&T, NVIDIA, Chevron, Suncor, Textron Systems, TransAlta und Drax Group bei Technologieinitiativen unterstützt und Lösungen in den Bereichen Cloud-Plattformen, Unternehmenssoftware, Datenanalyse und fortschrittliche Recheninfrastruktur bereitgestellt.

Herr Medved hat zudem mit staatlichen und kommunalen Organisationen zusammengearbeitet, wie etwa der Regierung von Alberta, der Stadt Vancouver und der Stadt Delta, wobei er Initiativen zur technologischen Modernisierung und Stärkung der operativen Resilienz unterstützt hat.

In seiner Funktion als President und CEO wird Herr Medved für die strategische Ausrichtung, die betriebliche Umsetzung und die Wachstumsinitiativen des Unternehmens verantwortlich zeichnen; der Schwerpunkt wird dabei vor allem auf dem Aufbau von Unternehmenspartnerschaften und dem Ausbau der Präsenz im Bereich Strominfrastrukturlösungen zur Unterstützung der Dateninfrastruktur und des steigenden Bedarfs an Rechenleistung liegen.

Haneef Esmail, CFO und Direktor, sagt dazu: Pete kann umfassende Erfahrung im Unternehmensvertrieb und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit großen Organisationen und staatlichen Einrichtungen vorweisen. Seine Führungskompetenzen und Beziehungen in der Branche werden für Global Power im Zuge der weiteren Umsetzung seiner Strategie und des Aufbaus von Partnerschaften im Energie- und digitalen Infrastruktursektor von großem Wert sein.

Herr Medved fügt hinzu: Ich bin begeistert, in dieser wichtigen Phase in der Entwicklung des Unternehmens zu Global Power zu stoßen. Angesichts des wachsenden Bedarfs an einer zuverlässigen Stromversorgung zur Unterstützung der KI- und Hochleistungsrecheninfrastruktur freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um strategische Partnerschaften auszubauen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu fördern.

Das Unternehmen möchte Herrn Mervyn Pinto für seine Beiträge als CEO, President und Corporate Secretary danken. Herr Pinto bleibt ein wertvolles Mitglied des Board of Directors und wird weiterhin die Aufsicht für die anderen laufenden Projekte des Unternehmens übernehmen.

Haneef Esmail wurde zum Corporate Secretary ernannt und Herr Peeyush Varshney ist mit sofortiger Wirkung als Direktor des Unternehmens zurückgetreten.

Unabhängig davon hat das Unternehmen einem Direktor des Unternehmens 150.000 Aktienoptionen gewährt. Jede Option berechtigt innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 50 Cents je Aktie. Die Gewährung der Aktienoptionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Global Power Solutions Inc. verfolgt die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Strom- und Energieinfrastrukturlösungen, um der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen, skalierbaren und effizienten Stromversorgungslösungen in industriellen, gewerblichen und missionskritischen Umgebungen wie Rechenzentren und bei fortschrittlichen Computeranwendungen zu begegnen.

