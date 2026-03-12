Israel greift Militärforschungskomplex bei Teheran an

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine bekannte Militärforschungseinrichtung im Iran angegriffen. Die Attacke auf den Taleghan-Komplex östlich der iranischen Hauptstadt Teheran in dem Vorort Partschin sei im Rahmen einer der Angriffswellen der vergangenen Tage auf Basis "präziser Geheimdienstinformationen" erfolgt, teilte Israels Militär mit.

Der Taleghan-Komplex hat in der Vergangenheit immer wieder zu Spekulationen geführt. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde wurde dort im Rahmen des iranischen Amad-Programms bis 2003 an Technologien gearbeitet, die für Atomwaffen relevant sein könnten. Dabei sollen Tests mit starken Sprengstoffen erfolgt sein, um die Implosion eines nuklearen Sprengkopfs zu simulieren. Iran bestreitet die Existenz des Programms.

Bereits im Oktober 2024 hatte Israel die Anlage bombardiert. Sie wurde jedoch wieder aufgebaut und befestigt. Ein Satellitenbild des US-Unternehmens Vantor zeigte drei Einschlaglöcher auf die Anlage, wie sie typisch sind für bunkerbrechende Bomben./rme/DP/nas