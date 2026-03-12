Koalition will Tankstellen-Regel im Eiltempo durchsetzen

- von ⁠Holger Hansen

Berlin 12. Mrz (Reuters) - Die Koalition aus CDU/CSU und SPD will die geplante Regulierung von Preiserhöhungen an Tankstellen rasch umsetzen und stellt sich dafür auf eine Gesetzesänderung ein. Dennoch könnte es bis Ende März dauern, bis die als Preisbremse geplante Begrenzung ‌auf eine Erhöhung täglich greift. "Wir werden schnellstmöglich die gesetzlichen Grundlagen schaffen, um die Änderungen umzusetzen", sagte der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der Union im Bundestag, Andreas ⁠Lenz, am ⁠Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Angestrebt werde, die Gesetzesänderung kommende Woche zusammen mit dem laufenden Gesetzesvorhaben zur Minderung von Treibhausgasemissionen bei Kraftstoffen im Bundestag zu beschließen. Nach aktuellem Stand müsse das Vorhaben aber auch den Bundesrat passieren. Die Länderkammer tagt das nächste Mal erst am 27. März.

Auch die SPD drückt aufs Tempo. "Wir wollen ‌das als SPD-Fraktion so schnell wie möglich beschließen", ‌sagte Vizefraktionschef Armand Zorn. Die SPD warte auf einen Vorschlag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Umsetzung.

Als Reaktion auf die als Folge des Iran-Krieges gestiegenen Spritpreise sollen Tankstellen nach dem ⁠Vorbild Österreichs ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen, aber mehrmals senken ‌dürfen. Dies hatte Reiche am Mittwoch angekündigt.

KARTELLAMTSCHEF: ⁠NEUE REGELUNG BRINGT TRANSPARENZ

Unterstützung kam vom Präsidenten des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. "In der Spitze haben wir an einem Tag bis zu 50 Preisänderungen an der Tankstelle gesehen", erklärte Mundt. Ein wirksamer Preisvergleich werde Verbrauchern damit fast ‌unmöglich gemacht. "Nur eine Preiserhöhung am Tag - das ⁠bringt Transparenz."

Mundt verwies zudem auf die ⁠angespannte geopolitische Lage und die volatilen Rohölpreise infolge der Iran-Krise. Diesel habe sich auf Großhandelsebene vom Rohöl nachhaltig entkoppelt. "Wenn Preissenkungen nicht ebenso rasch an die nächste Handelsstufe weitergegeben werden wie Preiserhöhungen, wirft das Fragen auf", erklärte der Kartellamtschef. Seine Behörde sei hierzu im Austausch mit den Mineralölunternehmen und europäischen Schwesterbehörden, um mögliche Preisabweichungen aufzuklären.

Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar sind die Spritpreise in Deutschland nach oben geschnellt und über die Marke von zwei Euro ⁠gesprungen. Laut einer EU-Übersicht verzeichnete Deutschland einen der stärksten Preisanstiege.

