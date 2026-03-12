Galenica AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Konsultationsverfahren bei Bichsel abgeschlossen



12.03.2026 / 07:25 CET/CEST





Medienmitteilung

Bichsel beschliesst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens die Schliessung der pharmazeutischen Herstellung.

Der Stellenabbau kann um 18 Stellen auf 152 Stellen reduziert werden.

Die betroffenen Mitarbeitenden werden durch einen Sozialplan unterstützt.

Bichsel will die Belieferung der Kunden mit den wichtigsten Produkten bis Ende 2026 sicherstellen.

Am 24. Februar 2026 hatte Galenica informiert, die pharmazeutische Produktion ihrer Tochtergesellschaft Bichsel per Ende 2026 aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben zu wollen und das Geschäft auf Home-Care-Dienstleistungen zu fokussieren. Bichsel hat das im Zuge dieser Ankündigung eröffnete Konsultationsverfahren nun abgeschlossen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben die von der Mitarbeitendenvertretung eingereichten Vorschläge im Rahmen der Konsultation sorgfältig geprüft. Das Verfahren hat jedoch bestätigt, dass die Produktion seit Jahren defizitär ist und sich die bestehenden Anlagen sowie Gebäude trotz kontinuierlichen Investitionen in den vergangenen Jahren nicht aufrechterhalten lassen. So ist in keinem Szenario ein wirtschaftlich tragfähiger Weiterbetrieb möglich. Der Verwaltungsrat hat daher entschieden, die Produktionssparte per Ende 2026 zu schliessen.

Gut ausgebauter Sozialplan

Der ursprünglich erwartete Stellenabbau von 170 Stellen kann leicht um 18 Stellen reduziert werden und betrifft neu 152 Stellen. Darüber hinaus wird in den kommenden Wochen evaluiert, wie viele Mitarbeitende innerhalb des Galenica-Netzwerks weiterbeschäftigt werden können. Die Mitarbeitenden werden in den kommenden Tagen über ihre persönliche Situation informiert. Alle betroffenen Mitarbeitenden werden mit einem gut ausgebauten Sozialplan unterstützt. Dieser berücksichtigt unter anderem Alter und Dienstjahre und sieht eine Härtefallregelung vor. Zudem werden die betroffenen Mitarbeitenden bei der beruflichen Weiterorientierung begleitet. Die konstruktiven Vorschläge der Mitarbeitendenvertretung sind in den Sozialplan eingeflossen und haben massgeblich zu dessen Ausgestaltung beigetragen.

Unterstützung der Kunden

Bichsel steht in engem Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden und begleitet sie in der Übergangsphase sowie der Suche nach alternativen Lieferanten. Die Produktion wird bis Mitte Jahr so weitergeführt und geplant, dass Bichsel die Kundinnen und Kunden bis voraussichtlich Ende Jahr mit den wichtigsten Produkten beliefern kann. Der Bereich der Magistralrezepturen wird durch das Galenica-Unternehmen Laboratoire Golaz in Lausanne übernommen. Diese Produkte sind insbesondere für Ärzte und deren Patientinnen wichtig und werden über Apotheken vertrieben.

Nächste Termine 21. April 2026: Generalversammlung der Galenica AG 28. Mai 2026: Umsatz-Update der Galenica Gruppe 6. August 2026: Publikation Halbjahresergebnisse 2026 der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte:



Nina Amann, Lead Media Relations

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: Media Relations:Nina Amann, Lead Media RelationsTel. +41 58 852 85 17E-Mail: media@galenica.com

Florian Urech, Head of Investor Relations

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: Investor Relations:Florian Urech, Head of Investor RelationsTel. +41 58 852 85 31E-Mail: investors@galenica.com

Willkommen im Galenica-Netzwerk!

Die über 8’000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern – und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen.

Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Galenica AG Untermattweg 8 3027 Bern Schweiz Telefon: +41 058 852 81 11 E-Mail: info@galenica.com Internet: https://www.galenica.com ISIN: CH0360674466 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2289652

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289652 12.03.2026 CET/CEST