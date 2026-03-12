Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai

FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa -Konzern weiterhin nicht nach Dubai. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert. Die Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, ITA Airways, Austrian Airlines und Eurowings) hätten auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge gestrichen. Dies gilt nun bis einschließlich 28. März. Bislang waren die Flüge bis einschließlich 15. März ausgesetzt./ceb/DP/nas