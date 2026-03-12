Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa -Konzern weiterhin nicht nach Dubai. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert. Die Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, ITA Airways, Austrian Airlines und Eurowings) hätten auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge gestrichen. Dies gilt nun bis einschließlich 28. März. Bislang waren die Flüge bis einschließlich 15. März ausgesetzt./ceb/DP/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

gestiegene Nachfrage
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge an10. März · dpa-AFX
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge an
Fluggesellschaften
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter09. März · dpa-AFX
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter
Weitere Artikel