Merz will mehr Kompetenzen für das BKA bei Cyberabwehr und KI-Analyse

Wiesbaden, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz will dem Bundeskriminalamt mehr Kompetenzen für die Abwehr von Cyberangriffen und bei der KI-Analyse geben. "Wir müssen auch die Möglichkeit haben, laufende Cyberangriffe aktiv zu unterbinden, um gravierende Folgeschäden zu verhindern", sagte Merz am Donnerstag in Wiesbaden bei der Veranstaltung zum ‌75. Geburtstag des Bundeskriminalamtes (BKA). Das BKA und andere Sicherheitsbehörden des Bundes sollten dafür die notwendigen Befugnisse bekommen, kündigte er an. Man müsse eine Lösung mit den ⁠Ländern finden, ⁠denn im digitalen Raum wachse der Schaden durch Cyberkriminalität.

Zugleich kündigte Merz die Ausweitung der Kompetenzen der Sicherheitsbehörden auch an anderer Stelle an. Es gebe etwa einen Höchststand der politisch motivierten Kriminalität und bei Gewaltverbrechen, gerade bei Messerangriffen. Auch die Zahl der jugendlichen und nicht-deutschen Tatverdächtigen sei besorgniserregend. "Unsere Polizeibehörden brauchen für ganz bestimmte Zwecke ‌die Befugnis, automatisierte, KI-basierte Datenanalysen vorzunehmen", sagte der Kanzler. ‌Es sei eine der Kernaufgaben des BKA als Zentralstelle der deutschen Polizeien, Informationen zu sammeln und diese nach dem neuesten Stand der Technik auszuwerten. Der Einsatz KI-basierter Analysetools in ⁠Sicherheitsbehörden ist umstritten. Die Polizei brauche dies aber, um "unter eng definierten Voraussetzungen" die Befugnis ‌zu haben, etwa einen biometrischen Internetabgleich von ⁠Gesichtern zu machen, betonte Merz. "Das muss möglich sein, und das werden wir möglich machen", fügte der Kanzler mit Hinweis auf den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie hinzu. "Wir wollen deshalb die verpflichtende Speicherung von IP-Adressen für drei Monate einführen."

Merz ‌verwies darauf, dass das BKA mittlerweile ⁠über 8000 Mitarbeiter und einen Etat von ⁠1,24 Milliarden Euro verfüge. Dieser "immense fiskalische und personelle Kraftakt" sei nicht nur eine Reaktion auf äußere Entwicklungen und Bedrohungen gewesen. "Er ist auch Reaktion auf und Versuch einer Reparatur politischer Fehlentscheidungen im Innern", sagte der CDU-Vorsitzende und verwies darauf, dass Vorgängerregierungen "viel zu lange ungesteuerte, irreguläre Migration" zugelassen hätten. Deshalb sei es richtig, dass diese Bundesregierung einen Kurswechsel in der Migrationspolitik vollzogen habe. Ein weiterer Aufwuchs des Personals komme aber an seine Grenzen, weshalb das BKA mit neuen und wirksameren ⁠Befugnissen ausgestattet werden müsse.

