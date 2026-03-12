Nebius und Nvidia mit Milliarden-Deal – Zahlen bei Zalando, Uber mit Robotaxis

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Zalando: Starkes Wachstum – und die nächste KI-Stufe

Der Online-Modehändler Zalando legt überzeugende Zahlen vor und baut seine Plattformstrategie weiter aus. Besonders spannend: neue KI-Anwendungen, Synergien nach der ABOUT-YOU-Übernahme und ambitionierte Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Welche Rolle spielen Apps, Daten und Personalisierung für den nächsten Wachstumsschritt?

Uber & Zoox: Robotaxis rücken näher

Uber setzt stärker auf autonomes Fahren und arbeitet künftig mit Amazons Robotaxi-Tochter Zoox zusammen. Der Pilotstart ist bereits geplant – und könnte das Geschäftsmodell der Plattform nachhaltig verändern. Wie realistisch ist der Durchbruch autonomer Fahrdienste?

Nebius & Nvidia: Milliarden für KI-Infrastruktur

Der KI-Boom treibt neue Großprojekte an. Nvidia investiert Milliarden in die Cloud-Plattform von Nebius, um gewaltige Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz aufzubauen. Welche Chancen entstehen dadurch für die nächste Generation von KI-Anwendungen?