Original-Research: Knaus Tabbert (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Original-Research: Knaus Tabbert - from First Berlin Equity Research GmbH

12.03.2026 / 16:02 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert

     Company Name:                Knaus Tabbert
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Vorläufige Ergebnisse 2025
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        12.03.2026
     Target price:                EUR24
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 24,00.

Zusammenfassung:
Knaus Tabbert hat vor der für den 31. März geplanten Veröffentlichung des
geprüften Jahresabschlusses vorläufige KPIs für 2026 veröffentlicht. Der
Wohnmobilhersteller wird außerdem eine Telefonkonferenz veranstalten, bei
der die Führungskräfte von KTA erstmals seit Mitte November 2025 Investoren
über die Markt- und Geschäftsentwicklung informieren werden. Der Umsatz von
EUR1 Mrd. entsprach unserer Schätzung, aber die gemeldete AEBITDA-Marge von
2,7% lag unter unserem Ziel (3,2%) und der Guidance-Spanne (3,2% bis 4,2%).
Es wurden keine weiteren KPIs oder Hinweise zum Ausblick für 2026 bekannt
gegeben. In 9M/25 gab es Anzeichen dafür, dass die operative Neuausrichtung
an Fahrt gewinnt. Allerdings deuten ein nach wie vor ungleichmäßiges
Nachfrageumfeld, eine unbeständige Auftragslage, der anhaltende Abbau der
Händlerbestände und zeitweise auftretende Störungen in der Lieferkette
darauf hin, dass 2026 eher ein Jahr der Stabilisierung als ein Jahr der
vollständigen Erholung sein wird. FBe und der Konsens gehen derzeit von
einem Umsatz von rund EUR1 Mrd. für 2026 aus, was unserer Meinung nach jedoch
zu optimistisch sein könnte. Angesichts der oben genannten Probleme sehen
wir derzeit Risiken für den Konsens, die eher nach unten tendieren. KTA gibt
traditionell mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses eine erste
Prognose für das Jahr ab. Angesichts der Probleme, die in den letzten 18
Monaten zu mehreren Guidance-Senkungen geführt haben, würde es uns nicht
überraschen, wenn das Management einen konservativen Ansatz verfolgen würde.
Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem unveränderten Kursziel von EUR24
ein (Aufwärtspotenzial: 91%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 24.00 price target.

Abstract:
Knaus Tabbert published 2026 preliminary KPIs ahead of audited full year
reporting slated for 31 March. The RV maker will also host a conference call
marking the first opportunity for KTA brass to update investors on market
and operational developments since mid-November 2025. Revenue of EUR1bn was in
line with FBe, but the reported 2.7% AEBITDA margin was below our target
(3.2%) and the guided range (3.2% to 4.2%). No other KPIs or hints on the
2026 outlook were communicated. In 9M/25, we saw signs that the operational
reset is gaining traction; however, a still uneven demand environment,
choppy order visibility, ongoing dealer inventory digestion, and
intermittent supply chain frictions suggest that 2026 will be a
stabilisation year rather than a full rebound one. FBe and consensus
currently call for 2026 revenue of ~EUR1bn, but we think this may be
ambitious. Given the aforementioned issues, we currently see risks to
consensus skewed to the downside. KTA traditionally gives initial guidance
for the year with full year reporting. We would not be surprised if
management take a conservative approach given the issues that caused
multiple guidance cuts the past 18 months. We remain Buy-rated on KTA with a
EUR24 TP (upside: 91%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e1ba9b3877fd30e36137545727fd4c9d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=a60e8ffe-1e23-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2290648 12.03.2026 CET/CEST

