Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

12.03.2026 / 10:30 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Tech Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        12.03.2026
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Verve hat eine Targeting-Funktion eingeführt, die auf Signalen der
Konversationsabsicht basiert. Nach unserem Kenntnisstand ist dies eine
Branchenneuheit. Die Ankündigung untermauert die These, dass Verve sich auf
der richtigen Seite des KI-Wandels positioniert, anstatt sich davon bedroht
zu fühlen. Wir sind der Meinung, dass die wichtigste Erkenntnis darin
besteht, dass Verve nun legal auf Konversationsabsichtsdaten aus allen
wichtigen LLM-Ökosystemen zugreifen und diese aktivieren kann und über die
erforderliche Technologie verfügt, um dies in großem Maßstab zu tun. Das
Management quantifiziert zwar noch nicht das Umsatzsteigerungspotenzial,
aber die strategische Bedeutung ist klar: Reichhaltigere Datensignale
sollten die Kampagnenleistung für Kunden verbessern und im Laufe der Zeit
eine stärkere Monetisierung für Verve unterstützen. Vor diesem Hintergrund
erscheinen die jüngsten Insiderkäufe des CEO als unterstützend und
signalisieren das Vertrauen, dass der Markt sowohl die kurzfristigen
Aussichten des Unternehmens als auch seinen Datenvorteil und seine
Fähigkeit, den KI-getriebenen Wandel in Chancen umzuwandeln, nach wie vor
unterschätzt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem
unveränderten Kursziel von EUR4,50 EUR bei (Aufwärtspotenzial: 190%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.50 price target.

Abstract:
Verve has launched targeting capability based on conversational intent
signals. To our knowledge, this is an industry-first. The announcement
bolsters the argument that Verve is positioning itself on the right side of
the AI shift rather than being threatened by it. We reckon the key takeaway
is that Verve can now legally access and activate conversational intent data
from all major LLM ecosystems and has the technology stack to do so at
scale. While management have not yet quantifed the revenue uplift potential,
the strategic significance is clear: richer data signals should improve
campaign performance for customers and over time support stronger
monetisation for Verve. Against this backdrop, recent CEO insider buying
looks supportive, signalling confidence that the market is still
underestimating both the company's, near-term prospects, data moat and its
ability to convert AI-driven change into opportunity. We remain Buy-rated on
Verve with an unchanged EUR4.5 TP (upside: 190%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ba1123f3b5be1aacbb8c50f55cbdaf72

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

