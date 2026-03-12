OTS: SV SparkassenVersicherung / Vorläufige Zahlen 2025: SV ...

Vorläufige Zahlen 2025: SV SparkassenVersicherung erneut mit starkem Wachstum und sehr guten Ergebnissen Stuttgart (ots) - - Sehr starkes Neugeschäft in Schaden-Unfall und in Leben - Positives Ausnahmejahr der Elementarschäden führt zu starkem Rückgang der Schadenaufwendungen - Ertragreiche und sichere Kapitalanlage bildet Grundlage für einen nachhaltig attraktiven Lebensversicherer Die SV SparkassenVersicherung (SV) blickt nach vorläufigen Zahlen 2025 auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück - und das in geopolitisch, politisch und wirtschaftlich bewegten Zeiten. In der Schaden-/Unfallversicherung und in der Lebensversicherung verzeichnete die SV ein sehr starkes Neugeschäft und steigende Beiträge. Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV: "Wir sind mit dem zurückliegenden Jahr sehr zufrieden. Unser eingeschlagener Kurs mit der Unternehmensstrategie "Fokus Kunde" wird durch die Erfolge 2025 bestätigt: Das Neugeschäft erreicht erneut Höchstwerte und führt zu starkem Prämienwachstum, die Vertragszahlen steigen und auch in der Kundenzufriedenheit haben wir uns weiter verbessert." Der SV Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss nach HGB in Höhe von 147,0 Millionen Euro (Vorjahr: 103,2). Die gebuchten Bruttobeiträge saG (ohne Pensionsfonds) stiegen um 7,2 Prozent auf 3,99 Milliarden Euro (3,73). Infolge eines großen Abschlusses des SV Pensionsfonds legten die gebuchten Bruttobeiträge saG des Konzerns um 33,6 Prozent auf 5,00 Milliarden Euro (3,74) zu. In der Schaden-/Unfallversicherung stiegen sie um 6,1 Prozent, in der Lebensversicherung um 8,8 Prozent. Die Schadenaufwendungen der SV Gebäudeversicherung gingen aufgrund des außergewöhnlich schadenarmen Elementarschadenjahres stark zurück. Bei ihrem Schaden-Unfallversicherer erzielte die SV im Neugeschäft erneut eine Bestmarke. Das 2025 vollständig überarbeitete Privatkundenprodukt PrivatSchutz hat hierzu einen starken Beitrag geleistet. Der Lebensversicherer erzielte im Neugeschäft ein weiteres Rekordjahr seit dem steuerlich begründeten Ausnahmejahr 2004. Getrieben ist das gute Ergebnis in Leben durch ein hohes Wachstum der privaten Vorsorge über fondsgebundene Produkte. Aber auch das Neugeschäft in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und mit biometrischen Produkten lief sehr gut. Alle Vertriebswege der SV - Außendienst, Sparkassen, Makler sowie Verbundunternehmen - hatten einen wesentlichen Anteil an diesen Ergebnissen. Dr. Andreas Jahn: "W ir danken unseren Vertriebspartnern für das erfolgreiche Jahr. Ihnen gelingt es seit vielen Jahren, die Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen, ihr Vermögen und ihre Werte abzusichern und sich um ihre private und betriebliche Altersvorsorge zu kümmern." Verantwortungsvoller Kapitalanleger mit breitem Anlageportfolio Das Ergebnis aus Kapitalanlagen ohne Erträge und Aufwendungen der fondsgebundenen Versicherungen stieg auf 655,7 Millionen Euro (443,6). Der Kapitalanlagebestand des Konzerns stieg auf 30,0 Milliarden Euro (28,76) stabil. Die Nettoverzinsung der SV Gebäudeversicherung lag bei 2,6 Prozent (2,3). Die SV Lebensversicherung erwirtschaftete eine Nettoverzinsung von 2,6 Prozent (1,9). Wie in den Vorjahren hat die SV stille Lasten auf festverzinsliche Wertpapiere realisiert, insgesamt 51,2 Millionen Euro (67,4). Trotz des Zinsanstiegs hat die SV Lebensversicherung stille Lasten in Höhe von lediglich 1,9 Prozent (0,3) der Kapitalanlagenbuchwerte nach HGB, was im Marktvergleich einen der Bestwerte darstellt. In Verbindung mit einer Solvenzquote von mehr als 400 % ist die SV Lebensversicherung nachhaltig sicher und zukunftsfähig aufgestellt Die SV setzt seit vielen Jahren auf Investitionen in Infrastruktur und Wald. 2025 hat die SV bereits 1,53 Milliarden Euro (1,34), das sind 6,0 Prozent ihrer Kapitalanlagen, in diesem Bereich angelegt. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden Investitionen in die Energieinfrastruktur, insbesondere in die Stromübertragungsnetze. Mit den Investitionen in die Amprion GmbH und die TransNet BW leistet die SV einen wichtigen Beitrag zur Energietransformation und verfügt damit über eine nachhaltig attraktive Kapitalanlage zum Wohle ihrer Kunden. Zusätzlich investiert die SV in die regenerative Stromerzeugung; hierzu zählen Fondsinvestitionen in Photovoltaikanlagen und Windparks. Über ihr Tochterunternehmen ecosenergy beteiligt sich die SV auch direkt an Solarparks in Deutschland. Schaden-Unfall: Die SV erzielte starkes Wachstum im Neugeschäft Bei ihrem Schaden-Unfallversicherer blickt die SV auf ein sehr gutes Jahr. Das versicherungstechnische Bruttoergebnis saG stieg auf 303,1 Millionen Euro, nach 72,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das Kapitalanlageergebnis stieg auf 105,2 Millionen Euro (90,4). Insgesamt lag der Jahresüberschuss der SV Gebäudeversicherung bei 77,4 Millionen Euro (76,2) und damit über dem Niveau des Vorjahres. Hier zeigt sich, dass die SV mit sehr guter finanzieller Substanz, stabiler Versicherungstechnik und breiter Rückversicherungsstruktur gut aufgestellt ist. Beitragseinnahmen stiegen über alle Sparten hinweg Die gebuchten Bruttobeiträge saG stiegen beim Schaden-Unfallversicherer um 6,1 Prozent auf 2,37 Milliarden Euro (2,23). Diese positive Entwicklung ist auf nahezu alle Sparten zurückzuführen, insbesondere jedoch auf die Kraftfahrtsparten und die Sparte Wohngebäudeversicherung. Hier wirken sich ein sehr gutes Neugeschäft, Beitragsanpassungen sowie Anpassungen des gleitenden Neuwertfaktors aus. Neugeschäft übertraf Rekordwert aus dem Vorjahr Das Neugeschäft nach Bestandsbeitrag stieg um 7,6 Prozent auf 204,3 Millionen Euro (190,0) und übertraf erneut den Rekordwert des Vorjahres. Es wuchs vor allem in den Kraftfahrt- und in den privaten Sach-Sparten. Hier wirkte sich der neue PrivatSchutz-Tarif für Privatkunden aus, den die SV im Mai 2025 sehr erfolgreich mit neuen Bausteinen auf den Markt gebracht hat. Auch mit dem neuen Kraftfahrttarif konnte die SV punkten und erzielte ein sehr hohes Neugeschäft. Die Schadenbelastung ging stark zurück Die Brutto-Aufwendungen für Geschäftsjahres-Versicherungsfälle saG sind im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent auf 1.593,0 Millionen Euro (1.775,5) gesunken. Die bilanzielle Schaden-Kostenquote lag mit 85,2 Prozent (94,7) unter dem Vorjahr und unter dem erwarteten Marktniveau von 90 Prozent. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsgebiet der SV im Jahr 2025 große Unwetterereignisse ausgeblieben sind. Bei den Leitungswasserschäden war weiterhin ein Anstieg zu verzeichnen. 2025 sind insgesamt Leitungswasserschäden in Höhe von 431,2 Millionen Euro (418,5) angefallen. Der Schadendurchschnitt steigt hier seit Jahren und hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Auch die Kraftfahrtversicherung war weiterhin mit steigenden Schadenaufwendungen belastet. Dies lag maßgeblich an den gestiegenen Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Der Schadendurchschnitt (Meldejahr) stieg weiter an und lag 2025 bei knapp 3.900 Euro, vor zehn Jahren noch bei rund 2.300 Euro. 2025 führte die SV Tarifanpassungen und Beitragsanpassungen durch. Mit den Maßnahmen hat sich die SV im Markt gut positioniert. Dies zeigt sich unter anderem am sehr guten Neugeschäft und in den geringen Kündigungsquote im Wechselgeschäft. Dr. Andreas Jahn: "Die gute Schadensituation 2025 ist auf sehr geringe Elementarschadenaufwendungen, aber auch generell auf unsere gute Versicherungstechnik und unser professionelles Schadenmanagement zurückzuführen. Handlungsbedarf sehen wir weiter in der KFZ-Versicherung und in der Sparte Leitungswasser. Hier haben wir Maßnahmen ergriffen, um den drastischen Anstieg der Reparaturkosten entgegenzuwirken. In der Kraftfahrtversicherung arbeiten wir sehr vertrauensvoll mit unseren Partnerwerkstätten zusammen und auch im Bereich Leitungswasser nutzen wir unser Handwerkernetzwerk zum Wohl unserer Kunden. Zudem arbeiten wir an Präventionsmaßnahmen, beispielsweise an KI-Lösungen, um möglichst frühzeitig Wasserlecks zu orten und so Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen. Wir starten hier 2026 mit Kunden einen vielversprechenden Piloten." 2025 war ein außergewöhnlich schadenarmes Elementarschadenjahr Mit einem Elementarschadenaufwand von 87,4 Millionen Euro (396,9) zählt 2025 zu den schadenärmsten Unwetterjahren der SV, denn das Geschäftsgebiet blieb 2025 von großen Unwetterereignissen verschont. Diese Bilanz soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der langfristige Trend Angesichts des Klimawandels ungebrochen ist. In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme der Elementarschäden, vor allem lokaler Unwetterereignisse in den Sommermonaten, klar erkennbar. Dr. Andreas Jahn: "2025 war ein Ausnahmejahr im positiven Sinne, das sich vermutlich so nicht wiederholen wird. Der Klimawandel und Extremwetterereignisse werden die kommenden Jahre weiter prägen. Ein guter Versicherungsschutz, Präventionsmaßnahmen und Klimafolgenanpassungen werden immer wichtiger." Lebensversicherung: Nachfrage nach privater Altersvorsorge deutlich gestiegen 2025 ist es für den Lebensversicherer der SV sehr gut gelaufen. Insgesamt stiegen die gebuchten Bruttobeiträge saG in der Lebensversicherung (ohne Pensionsfonds) um 8,8 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro (1,50). Der Markt hatte 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg um 5,3 Prozent zu verbuchen. Die SV Pensionsfonds AG erwirtschaftete 2025 1.004,6 Millionen Euro (14,9) Prämieneinnahmen und verfügt nun über ein Übertragungsvolumen von 1.394,1 Millionen (398,5) Euro. Sehr gutes Neugeschäft in der Lebensversicherung In der Lebensversicherung stieg das Neugeschäft nach Beitragssumme um 7,7 Prozent auf 3,59 Milliarden Euro (3,34) und erzielte in Folge einen Höchstwert seit dem steuerlich begründeten Ausnahmejahr 2004. Die SV erzielte hohe Zuwächse sowohl beim laufenden Beitrag als auch bei den Einmalbeiträgen. Bei den laufenden Beiträgen stieg die Beitragssumme im Neugeschäft in der privaten und betrieblichen Altersversorgung auf 2,97 Milliarden Euro (2,83) und übertraf das Rekordergebnis aus dem Vorjahr. Die Einmalbeiträge stiegen um 23,6 Prozent auf 623,8 Millionen Euro (504,9), liegen damit aber deutlich unter den Höchstwerten in der Niedrigzinsphase. Das Neugeschäft nach laufenden Beiträgen stieg insbesondere bei den fondsgebundenen Versicherungen, in der bAV und bei den biometrischen Produkten gegen Berufsunfähigkeit und Todesfall. Bei den Einmalbeiträgen waren insbesondere fondsgebundene Versicherungen und sofortbeginnende Rentenversicherungen gefragt. Neben der Sicherung des Lebensstandards im Alter, spielt hier auch die Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation eine zunehmende Rolle. Hier zeigt sich, dass Kunden bei schwierigen Rahmenbedingungen einen starken und verlässlichen Partner suchen. Davon konnte die SV profitieren und mit ihrer starken Finanzkraft (Solvency-Quote 416 %), ihren Produkten und ihrer guten und fairen Beratung überzeugen. Nachfrage nach fondsgebundenen Versicherungen steigt weiter Die SV erzielte bei ihren fondsgebundenen Versicherungen erneut einen Höchstwert. Insgesamt hat sich das Neugeschäft nach Beitragssumme bei diesen Versicherungen um 19,2 Prozent auf 1.679,4 Millionen Euro (1.409,0) erhöht. Der mit Abstand größte Anteil (rund 91 Prozent) am Neugeschäft entfiel auf die fondsgebundene Rentenversicherung VermögensPolice Invest (VPI), wobei auch die Generationen Police Invest (GPI) an Bedeutung gewinnt. Betriebliche Altersversorgung erzielte erneut sehr hohes Neugeschäft Die bAV ist ein bewährter und stabiler Baustein der Altersvorsorge, in dem die SV über viele Jahre hinweg Expertise aufgebaut und ihr Geschäftsfeld kontinuierlich erweitert hat. Dies zeigte sich auch 2025: Das Neugeschäft nach Beitragssumme in der bAV ohne Pensionsfonds blieb mit 999,3 Millionen Euro (1.013,7) auf sehr hohem Niveau stabil. Knapp ein Drittel des gesamten Lebensversicherungsgeschäfts (ohne Pensionsfonds) erzielte die SV im Geschäftsjahr 2025 mit Produkten der bAV. In dem 2020 gegründeten Pensionsfonds der SV beliefen sich die gebuchten Beiträge 2025 auf 1.004,6 Millionen Euro. Um die betriebliche Altersversorgung der SV weiter auszubauen, erweitert das Unternehmen über seine 100%-Tochtergesellschaft, die SV bAV Consulting GmbH, ihr Angebot künftig um Dienstleistungen in der Administration. Dazu hat die SV eine strategische Partnerschaft mit MRH Trowe geschlossen, die durch den Erwerb einer Beteiligung an der Heubeck pen@min GmbH weiter ausgebaut wird. SV unterstützt Reform in der Altersvorsorge Der seit Jahrzehnten vorauszusehende demografische Wandel ist da. Kinderstarke Jahrgänge der 60er-Jahre gehen nach und nach in den Ruhestand. Das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern wird sich zunehmend verschieben. Ohne deutliche Reformen, wird die Finanzierung der gesetzlichen Rente über das Jahr 2030 hinaus immer schwerer darstellbar. Dr. Andreas Jahn: "Die betriebliche und private Altersversorgung werden in Zukunft eine zentrale Rolle dabei spielen, die Rentenlücke zu schließen und dem Fachkräftemangel durch eine steigende Arbeitgeberattraktivität entgegenzuwirken. Nur Rentenversicherungen bieten lebenslange Renten und sind aus meiner Sicht unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Altersvorsorge. Wir beschäftigen uns intensiv mit Produktneuerungen, um unser Portfolio noch flexibler und anpassungsfähiger aufzustellen. Dabei berücksichtigen wir auch aktuelle Überlegungen wie zur neuen geförderten Altersvorsorge und zur Frühstarterrente." Moderner Arbeitgeber: Die SV baut Personalmarketing aus Die aktuellen Themenstellungen für den HR-Bereich der SV sind vielfältig. Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, die Anforderungen an New Work und der jungen Generationen sowie der Einsatz von KI in der Arbeitswelt müssen adressiert werden. Die SV hat ihre Personalstrategie für den Innendienst, Außendient und die SV Informatik GmbH weiterentwickelt. Die SV legt einen Schwerpunkt auf professionelles Personalmarketing und Employer Branding, um neue Mitarbeitende zu gewinnen und bestehende zu binden. Im eigenen Recruitingbereich werden innovative Ansätze für Spezialisten, für Wiederkehrer und Quereinsteiger, aber auch für Auszubildende und Studierende entwickelt. Dr. Andreas Jahn: "Die SV ist ein exzellenter, moderner Arbeitgeber mit begeisterten Mitarbeitern, die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren. Dies belegen auch die zahlreichen Auszeichnungen, die wir als Arbeitgeber erhalten. Wir setzen stark auf unsere DNA - Wir kennen unsere Wurzeln, wir pflegen Traditionen, leben unsere Werte und bleiben ein zukunftsgerichtetes Unternehmen." Die SV übernimmt gesellschaftliche Verantwortung Die SV fördert Sport, Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Feuerwehren, Wissenschaft und Ehrenamt. In der Sportförderung steht besonders die Jugend- und Nachwuchsförderung im Fokus. Die SV bietet SV Trainingscamps für Kinder und Jugendliche in den Sportarten Fußball, Handball und Tischtennis an und setzt dabei auf die Erfahrung und das Know-how ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister, die ihre Leidenschaft und ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben. 2025 hat die SV insgesamt 22 SV Fußballcamps, 9 Tischtennis-Erlebnistage und 12 Handball-Camps für über 3.000 junge Menschen durchgeführt. Über die SV: Die SV ist ein moderner Regionalversicherer mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot. 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen der SV ihre Vorsorge und den Schutz ihrer Vermögenswerte an. Die Gebäudeversicherung ist noch immer ein Herzstück der SV, insbesondere in Baden-Württemberg und Hessen ist die SV hier führend. Auch in der Altersvorsorge zählt die SV zu den großen Anbietern in Deutschland. Als einer der großen öffentlichen Versicherer steht die SV für Sicherheit und Nähe. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Die SV ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt über 5.400 Mitarbeitende im Innen- und Außendienst.