Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Buchhandlungspreis
dpa-AFX · Uhr
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Buchhandlungspreis:
Nur weil Weimer gerade einen schweren Stand hat, ist nicht alles falsch, was er macht. Stichwort: Buchhandlungspreis. Man stelle sich vor, die Auszeichnung wäre an eine islamistische oder rechtsextreme Buchhandlung gegangen und Weimer hätte nicht eingegriffen - der Aufschrei wäre groß gewesen. Der jetzige Aufschrei zugunsten der Buchhandlungen erinnert daran, dass Verfassungsfeindlichkeit von links viel zu oft nur als Kavaliersvergehen, Sprüche wie "All Cops are Bastards" als Ausdruck einer stürmischen Popkultur normalisiert werden. Es wird Zeit, bei Staatsablehnung nicht mehr mit zweierlei Maß zu messen./yyzz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
EnergiekonzernUniper-Dividende: Bund darf sich auf viele Millionen freuengestern, 08:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzial10. März · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista