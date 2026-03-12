Rheinmetall zeigt VW bei Werk in Osnabrück die kalte Schulter
Düsseldorf, 12. Mrz (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat kein Interesse mehr am Fahrzeug-Werk von Volkswagen in Osnabrück. "Eine Übernahme des Werkes in Osnabrück ist unter den gegebenen Voraussetzungen kein Thema für Rheinmetall", teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Das Werk hätte sich für Rheinmetall zur Produktion von 6x6-Radpanzern angeboten. Derzeit würden indes keine weiteren Kapazitäten benötigt. "Um der erhöhten Nachfrage bei 8x8-Radpanzern des Modells Boxer gerecht zu werden, weitet Rheinmetall seine Kapazitäten in Kassel aus", fügte der Sprecher hinzu.
Der Wolfsburger Autobauer hat die Fertigung des T-Roc-Cabrio in Osnabrück bis 2027 verlängert. Doch danach ist die Zukunft der Fabrik mit rund 2300 Beschäftigten offen. Volkswagen hatte erklärt, der Konzern prüfe, wie der Standort Osnabrück nach Auslauf der T-Roc-Cabrio-Fertigung weitergenutzt werden kann.
