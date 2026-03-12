Rheinmetall zeigt VW bei Werk in Osnabrück die kalte Schulter

Düsseldorf, ⁠12. Mrz (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat kein Interesse mehr am Fahrzeug-Werk von Volkswagen in Osnabrück. "Eine Übernahme des ‌Werkes in Osnabrück ist unter den gegebenen Voraussetzungen kein Thema für Rheinmetall", ⁠teilte ⁠ein Sprecher am Donnerstag mit. Das Werk hätte sich für Rheinmetall zur Produktion von 6x6-Radpanzern angeboten. Derzeit würden indes keine weiteren Kapazitäten ‌benötigt. "Um der erhöhten Nachfrage ‌bei 8x8-Radpanzern des Modells Boxer gerecht zu werden, weitet Rheinmetall seine ⁠Kapazitäten in Kassel aus", fügte der ‌Sprecher hinzu.

Der Wolfsburger ⁠Autobauer hat die Fertigung des T-Roc-Cabrio in Osnabrück bis 2027 verlängert. Doch danach ist die ‌Zukunft der ⁠Fabrik mit rund 2300 ⁠Beschäftigten offen. Volkswagen hatte erklärt, der Konzern prüfe, wie der Standort Osnabrück nach Auslauf der T-Roc-Cabrio-Fertigung weitergenutzt werden kann.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)