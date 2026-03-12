ROUNDUP: Israel greift erneut im Zentrum Beiruts an

BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat erneut im Herzen der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Über Opfer war zunächst nichts bekannt. Das israelische Militär hatte zuvor einen Evakuierungsaufruf für ein Gebäude im Beiruter Stadtviertel Baschura herausgegeben. Daraufhin wurde das Gebäude zweimal aus der Luft getroffen, wie auf Live-Aufnahmen im libanesischen Fernsehen zu sehen war.

Kurze Zeit später rief das israelische Militär auch zur Räumung eines Gebäudes in dem benachbarten Wohnquartier Sokak al-Blat auf. In dem Gebäude befindet sich eine Filiale des Finanzinstituts der Hisbollah. Auch dort griff das israelische Militär Augenzeugen zufolge wenig später an. Beide Wohngegenden sind dicht besiedelt und gehören nicht zum Einflussgebiet der Hisbollah.

Das israelische Militär teilte mit, eine neue Angriffswelle auf Hisbollah-Infrastruktur in Beirut gestartet zu haben.

Angriff auf Universitätsgelände

Nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur NNA wurden bei einem Angriff auf die Libanesische Universität der Direktor der naturwissenschaftlichen Fakultät, Hussein Bassi, und auch der Professor Mortada Srour getötet. Das Universitätsgelände liegt am Rand der südlichen Vororte Beiruts. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen. Auch in den Vororten selbst griff die israelische Armee nach libanesischen Infos erneut an.

"Was heute an der Fakultät für Naturwissenschaften geschehen ist, ist ein Verbrechen, das nach allen Maßstäben zu verurteilen ist", erklärte der libanesische Präsident Joseph Aoun. Es sei "ein neues Kapitel der gezielten Angriffe auf Zivilisten."

Am Mittwochabend hatte die Hisbollah nach israelischen Angaben mehr als 100 Raketen auf Israels Norden abgefeuert./arj/DP/mis