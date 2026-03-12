Solar-Ausbau in Deutschland schwächt sich ab - Bei Importen von China abhängig

Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. Die Zahl der Anlagen nahm um 17,6 Prozent im Vergleich zu 2024 zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In den beiden Vorjahren hatte der Zuwachs noch bei jeweils ‌mehr als 27 Prozent gelegen. Insgesamt waren Ende 2025 knapp 4,8 Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Grundstücken installiert, ein Höchstwert. Die installierte Leistung wuchs um 11,8 Prozent ⁠auf 106.200 ⁠Megawatt.

Erfasst werden in der Statistik alle Photovoltaikanlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen, der die eingespeisten Strommengen misst. Kleinere Anlagen wie Balkonkraftwerke fallen daher in der Regel nicht darunter.

Die nachlassende Dynamik spiegelt sich auch in anderen Bereichen wider. So sind die Importe von Photovoltaikanlagen im vergangenen Jahr ‌gesunken. Der Wert der eingeführten Solarzellen und Solarmodule schrumpfte ‌um 7,8 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Der Wert der exportierten Photovoltaikanlagen brach sogar um 30,1 Prozent auf 358 Millionen Euro ein.

Bei den Importen bleibt Deutschland extrem abhängig von China: ⁠88,0 Prozent der eingeführten Photovoltaikanlagen stammten 2025 aus der Volksrepublik. Danach folgten mit großem ‌Abstand die Niederlande (5,2 Prozent). Die Exporte gingen ⁠zu einem großen Teil in europäische Staaten. Die wichtigsten Abnehmer waren 2025 Italien (15,9 Prozent), Österreich (14,8 Prozent), und die Schweiz (7,2 Prozent).

Die Produktion von Solarmodulen für Photovoltaikanlagen ist in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich gesunken: Die ‌Anzahl der produzierten Solarmodule brach um 60,6 ⁠Prozent auf 509.200 Stück ein. Damit ⁠setzte sich der Abwärtstrend fort: 2024 hatte sich die Prouktion mehr als halbiert auf gut 1,5 Millionen.

Haushalte erzeugen Solarstrom nicht nur für den Eigenbedarf, sondern speisen ihn auch ins Netz ein. 2023 hatten 4,9 Prozent der privaten Haushalte - insgesamt rund zwei Millionen - Einnahmen aus dem Verkauf von Solarstrom. 2018 waren 1,2 Millionen Haushalte. Deren Einnahmen aus dem Stromverkauf lag 2023 bei durchschnittlich 153 Euro im Monat - rund 37 prozent weniger als 2018 mit monatlich 243 Euro. "Eine mögliche Ursache für ⁠diesen Rückgang dürfte die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sinkende Einspeisevergütung für neuinstallierte Photovoltaikanlagen sein", hieß es.

