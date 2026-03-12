Sprit erstmals seit Kriegsbeginn im Tagesvergleich billiger
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
München (dpa) - Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges ist Sprit im Tagesvergleich wieder billiger geworden. Superbenzin der Sorte E10 und Diesel waren im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs um 3,4 beziehungsweise 5,4 Cent pro Liter billiger als am Dienstag, wie der ADAC mitteilt.
