STOXX® Europe 600 Oil & Gas - Endlich ein neues Allzeithoch!
HSBC · Uhr
Endlich ein neues Allzeithoch!
Im 4. Quartal 2025 konnte der STOXX® Europe 600 Oil & Gas den ultimativen Deckel bei 380 Punkten endlich überwinden. Seit dem Jahr 2008 hatte das Aktienbarometer auf diesem Niveau immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Entsprechend groß war und ist die Bedeutung dieser Signalmarke. Seither konnten die europäischen Öltitel deutlich zulegen und sogar das Rekordhoch aus dem Jahr 2007 bei 473 Punkten überwinden. Ein neues Allzeithoch (501 Punkte) sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse, zumal die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon weiterhin eine absolut intakte Aufwärtsbewegung signalisieren. Hinzu kommt, dass Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten 12 Jahre als riesige, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretieren können. Aus der Höhe dieses Trendwendemusters ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von rund 610 Punkten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es, das 2008er-Hoch bei 462 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.
STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal²
5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Oil & Gas
Quelle: LSEG, tradesignal²
