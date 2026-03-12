Swiss Re veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025 und die Einladung zur Generalversammlung 2026

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung/Jahresergebnis

Der Geschäftsbericht 2025 informiert über die Strategie der Swiss Re Gruppe sowie die Geschäftsentwicklung und Risikobeurteilung für das Jahr 2025

Der Geschäftsbericht beinhaltet neu auch den Nachhaltigkeitsbericht

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 enthält die Anträge des Verwaltungsrats zur Abstimmung durch die Aktionärinnen und Aktionäre

Swiss Re schlägt Jean-Jacques Henchoz zur Wahl in den Verwaltungsrat vor; Larry Zimpleman stellt sich nicht zur Wiederwahl

Swiss Re beantragt eine Dividende von 8.00 USD je Aktie; dies entspricht einer Erhöhung um 9% gegenüber dem Vorjahr

Zürich, 12. März 2026 – Swiss Re hat heute den Geschäftsbericht 2025 und die Einladung zur anstehenden Generalversammlung am 10. April 2026 veröffentlicht.

Der Geschäftsbericht 2025 von Swiss Re enthält die vollständig geprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr und bietet einen umfassenden Überblick über die Strategie, die Geschäftsentwicklung und die Risikobeurteilung der Gruppe. Er enthält ausserdem die geprüfte Konzern- und Jahresrechnung der Swiss Re AG sowie detaillierte Angaben zu Corporate Governance und Vergütung.

Der Geschäftsbericht umfasst neu auch den Nachhaltigkeitsbericht, womit die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung in einer integrierten Publikation zusammengeführt werden. Der Nachhaltigkeitsbericht beschreibt die Nachhaltigkeitsentwicklung von Swiss Re im Jahr 2025, zeigt die Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Ambitionen und Ziele und enthält detaillierte klimabezogene Angaben – einschliesslich des Klimatransitionsplans – sowie Informationen zu sozialen und Governance-Themen.

Erhöhung der Dividende auf 8.00 USD je Aktie

Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark. Die Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) der Gruppe lag per 1. Januar 2026 geschätzt bei 250%.1 Auf dieser Grundlage und in Anbetracht des starken Konzernergebnisses hat der Verwaltungsrat eine Dividende von 8.00 USD je Aktie beantragt, was einer Erhöhung um 9% gegenüber der im Jahr 2025 ausbezahlten Dividende entspricht. Zusätzlich hat Swiss Re ein Aktienrückkaufprogramm gestartet und wird im Jahr 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Mrd. USD zurückkaufen, einschliesslich 500 Mio. USD als Teil des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms.

Generalversammlung 2026 von Swiss Re

Die vom Verwaltungsrat veröffentlichte Einladung zur Generalversammlung 2026 umfasst unter anderem folgende Punkte:

Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025.

Antrag auf Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025.

Antrag auf Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 8.00 USD je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.

Antrag auf Wahl und Wiederwahl in den Verwaltungsrat: Larry Zimpleman stellt sich an der Generalversammlung nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller anderen bisherigen Mitglieder für die Amtsdauer von einem Jahr, einschliesslich Jacques de Vaucleroy als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Jean-Jacques Henchoz als neues Mitglied des Verwaltungsrats.

Antrag auf Wiederwahl der vier bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Antrag auf Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und auf Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025.

Antrag auf Wechsel der Währung des Aktienkapitals der Swiss Re AG von Schweizer Franken auf US-Dollar zur Angleichung an die für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wesentliche Währung, wodurch die Effizienz gesteigert und die operativen Kosten gesenkt werden.

Antrag auf Erneuerung des Kapitalbands in US-Dollar, welche im Falle der Annahme des beantragten Wechsels der Währung des Aktienkapitals erforderlich ist.

Die diesjährige Generalversammlung findet am 10. April 2026 um 9.30 Uhr (MESZ) in THE HALL in Dübendorf statt. Die Einladung zur Generalversammlung 2026 von Swiss Re ist hieronline verfügbar. Die Abstimmungsergebnisse werden kurz nach der Generalversammlung auf der Website von Swiss Re veröffentlicht.

Medienschaffende können die Generalversammlung als Live-Übertragung verfolgen oder sich vorab per Mail an Media_Relations@swissre.com anmelden und persönlich teilnehmen.

Der Geschäftsbericht 2025 ist hierauf der Website von Swiss Re verfügbar. Zusätzlich ist der Geschäftsbericht 2025 der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG hieronline verfügbar.

1 Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. Januar 2026. Die SST-Quote wird regelmässig an die FINMA gemeldet und durch diese geprüft.

Finanzkalender

10. April 2026: 162. ordentliche Generalversammlung

7. Mai 2026: Ergebnisse des ersten Quartals 2026

6. August 2026: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026

5. November 2026: Ergebnisse der ersten neun Monate 2026

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

