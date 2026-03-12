TAGESVORSCHAU: Termine am 12. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. März

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen ((10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen (9.00 Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online) 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung 21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht CHE: DSM-Firmenich, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Früjahr 12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/26 13:30 USA: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell 10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose Frühjahr 10:00 FRA: IEA, Ölmarktbericht 10:00 DEU: Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem WWF Deutschland u.a. mit Klimachefin WWF Deutschland, Viviane Raddatz und dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel 18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M. DEU/NOR: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist nach Norwegen DEU: Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses

