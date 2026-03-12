TAGESVORSCHAU: Termine am 13. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. März

TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. DEU: Allianz, Geschäftsbericht ITA: De Longhi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26 08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: BIP 1/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26 14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen + 09.10 Besuch Andoya Space Port + 10.30 Pk Merz/Støre + 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney + 15.25 Pk Merz/Støre/Carney DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa 12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi