US-Handelsdefizit schrumpft wegen rekordhoher Exporte

Washington, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Das Handelsdefizit der USA hat sich im Januar wegen rekordhoher Exporte deutlich verringert. Es sei um 25,3 Prozent zum Vormonat auf 54,5 Milliarden Dollar gefallen, ‌teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf ⁠66,6 ⁠Milliarden Dollar gerechnet. Im Dezember hatte das Defizit noch bei 72,9 Milliarden Dollar gelegen.

US-Präsident Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 zahlreiche Strafzölle verhängt, darunter gegen Exportweltmeister China und die Europäische Union (EU). Der ‌Republikaner begründete den Protektionismus damit, ‌dass sein Land ausgenutzt werde.

Die Exporte stiegen im Januar um 5,5 Prozent auf den Rekordwert von 302,1 Milliarden Dollar. ⁠Treibende Kraft war eine höhere Nachfrage nach Industriegütern und ‌Materialien, vor allem durch ⁠Gold und andere Edelmetalle. Auch die Ausfuhren von Investitionsgütern wie Computern und zivilen Flugzeugen legten zu. Die Importe sanken dagegen um 0,7 Prozent auf ‌356,6 Milliarden Dollar. Dies ⁠lag vor allem an ⁠Rückgängen bei Konsumgütern wie pharmazeutischen Präparaten sowie bei Kraftfahrzeugen und Autoteilen.

Trump verteidigt die Zölle als notwendig, um Handelsungleichgewichte zu beseitigen und die US-Industrie zu schützen. Die von ihm versprochene Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes ist bislang jedoch ausgeblieben. Seit Januar 2025 gingen in dem Sektor 100.000 Arbeitsplätze verloren.

