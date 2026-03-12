USA und China wollen sich für Handelsgespräche treffen

WASHINGTON/PEKING/PARIS (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor dem erwarteten Besuch von US-Präsident Donald Trump in China will sein Finanzminister Scott Bessent Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng in Frankreich treffen. Aufgrund der "gegenseitigen Wertschätzung" von Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kämen die Handels- und Wirtschaftsgespräche zwischen den beiden Ländern voran, teilte Bessent mit. Das Treffen soll demnach am kommenden Sonntag und Montag in Paris stattfinden.

US-Präsident Donald Trump hat einen China-Besuch in Aussicht gestellt, der Berichten zufolge Ende März beginnen könnte. Peking bestätigte das bislang nicht.

Trump und Xi hatten sich zuletzt Ende Oktober in Südkorea im Vorfeld des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen und unter anderem eine vorläufige Pause im laufenden Handelsstreit vereinbart.

Allerdings gibt es weiter Streit etwa beim Export seltener Erden aus China oder Computerchips aus den USA. Die US-Regierung hat nach juristischen Rückschlägen für Trumps Zollpolitik außerdem erst am Mittwoch neue Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Die Maßnahme richtet sich gegen zahlreiche Länder, darunter auch China./fsp/DP/nas