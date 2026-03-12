Venezuela ernennt inmitten von Branchenumbau neue Ölministerin

12. ⁠Mrz (Reuters) - Die amtierende Präsidentin Venezuelas, Delcy Rodriguez, hat am Mittwoch Paula Henao zur neuen Ölministerin ‌ernannt. Der Posten war freigeworden, nachdem Rodriguez nach der Festnahme ⁠von ⁠Präsident Nicolas Maduro durch die USA im Januar das Präsidentenamt übernommen hatte. Henao, die zuvor Vize-Ölministerin war, übernimmt das ‌Amt zu einer ‌Zeit, in der die USA auf eine Öffnung Venezuelas für ⁠amerikanische Investitionen drängen. Die Ernennung ist ‌Teil eines ⁠umfassenden Umbaus der Ölindustrie des Landes, der durch eine Gesetzesreform im Januar angestoßen wurde. ‌US-Spezialkräfte hatten ⁠Maduro Anfang Januar ⁠in Caracas festgenommen. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, während seiner 13-jährigen Amtszeit Drogenschmugglern geholfen zu haben.

(Geschrieben von von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)