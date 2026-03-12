Venezuela ernennt inmitten von Branchenumbau neue Ölministerin
12. Mrz (Reuters) - Die amtierende Präsidentin Venezuelas, Delcy Rodriguez, hat am Mittwoch Paula Henao zur neuen Ölministerin ernannt. Der Posten war freigeworden, nachdem Rodriguez nach der Festnahme von Präsident Nicolas Maduro durch die USA im Januar das Präsidentenamt übernommen hatte. Henao, die zuvor Vize-Ölministerin war, übernimmt das Amt zu einer Zeit, in der die USA auf eine Öffnung Venezuelas für amerikanische Investitionen drängen. Die Ernennung ist Teil eines umfassenden Umbaus der Ölindustrie des Landes, der durch eine Gesetzesreform im Januar angestoßen wurde. US-Spezialkräfte hatten Maduro Anfang Januar in Caracas festgenommen. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, während seiner 13-jährigen Amtszeit Drogenschmugglern geholfen zu haben.
