Verband: Rückholung zehntausender Urlauber aus Golf-Region fast abgeschlossen

Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Nach Ausbruch des Nahost-Kriegs in den Golfstaaten gestrandete Pauschalreisende sind nach Angaben des Branchenverbands DRV weitgehend nach Deutschland zurückgekehrt. Bis auf wenige Ausnahmen seien alle Gäste von Reiseveranstaltern ‌sicher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Golfstaaten ausgeflogen worden, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Donnerstag mit. Mehrere ⁠zehntausend Urlaubende ⁠seien in den vergangenen Tagen mit regulären Linienflügen sowie mit Sondermaschinen zurückgebracht worden. Die Rückholung sei wegen anhaltender Luftraumsperrungen und stark eingeschränkter Flugverbindungen eine große logistische Herausforderung gewesen, hieß es.

Die Reiseveranstalter hätten von Beginn an gemeinsam mit ‌dem DRV und dem Auswärtigen Amt ‌an Lösungen gearbeitet. Für die Sonderflüge müssten die Kunden nicht zusätzlich zahlen, da die Rückbeförderung bei Pauschalreisen vertraglich eingeschlossen sei. ⁠DRV-Präsident Albin Loidl dankte den beteiligten Unternehmen und hob die ‌enge Abstimmung mit dem Auswärtigen ⁠Amt hervor. "Wie bei anderen Krisen hat sich auch hier beim Nahost-Konflikt die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Auswärtigen Amt bewährt." Wohlergehen und Sicherheit der ‌Kundschaft habe für die ⁠Branche absoluten Vorrang.

Zugleich wies der ⁠Verband darauf hin, dass die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für die Region weiter gelten. Die Lage sei äußerst volatil, weitere Eskalationen und neue Luftraumsperrungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund seien Reisen in die Region sowie Umsteigeverbindungen über dortige Drehkreuze für Veranstalter mit hohen Haftungsrisiken verbunden, erklärte der DRV.

