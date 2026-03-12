Wien, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Die Vienna Insurance Group (VIG) hat 2025 dank guter Geschäfte in ihren Kernmärkten in Mittel- und Osteuropa erstmals einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro ‌erzielt. Die Aktionäre sollen davon mit einer um zwölf Prozent auf 1,73 Euro je Aktie erhöhten Dividende ⁠profitieren, wie ⁠der Versicherer am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Ergebnis vor Steuern kletterte um knapp 32 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Die verrechneten Prämien legten um 7,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro ‌zu.

Da markante Unwetterschäden im Vergleich zum ‌Vorjahr ausblieben, verbesserte sich die für die Branche wichtige Schaden-Kosten-Quote auf 90,1 (Vorjahr: 93,4) Prozent. Je tiefer der Wert ⁠unter 100 Prozent liegt, desto profitabler arbeitet das Versicherungsgeschäft. ‌Für das laufende Jahr peilt ⁠der Vorstand eine weitere Gewinnsteigerung an: Das Ergebnis vor Steuern soll in einer Bandbreite von 1,25 bis 1,30 Milliarden Euro liegen.

Rückenwind erhofft sich ‌VIG-Chef Hartwig Löger auch ⁠von der Übernahme der Nürnberger ⁠Beteiligungs-AG. Der bis zu 1,38 Milliarden Euro schwere Zukauf soll zu Beginn der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Mittelfristig hat sich der Konzern ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2028 soll das Prämienvolumen auf mindestens 20 Milliarden Euro und der Gewinn vor Steuern auf mindestens 1,5 Milliarden Euro steigen.

