Volkswagen rechnet mit steigender Rendite - Sparprogramm zeigt Früchte

Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Volkswagen sieht sich bei seinem Sparprogramm auf Kurs und stellt sich auf steigende Gewinne ein. Das Unternehmen sagt für seine Kernmarke im laufenden Jahr eine Rendite von mehr als vier Prozent voraus, das ist gut ein Prozentpunkt mehr als 2025. Dabei spiele ‌der Tarifabschluss von 2024 eine Rolle, der unter anderem den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen vorsieht, teilte Volkswagen am Donnerstag mit. Zusätzlichen Schub erhoffen sich die Wolfsburger ⁠von neuen ⁠Modellen, allen voran dem elektrischen Einstiegsmodell ID.Polo.

Das Fahrzeug kommt zu einem Preis von 25.000 Euro auf den Markt, zusätzlich zu einem weiteren VW-Modell, einem Auto von Cupra und einem von Skoda. Gebaut werden die Fahrzeuge unter der Führung von Seat/Cupra in Spanien. Die Entwicklung der markenübergreifenden Plattform spare im Vergleich zum bisherigen Vorgehen ‌über die Laufzeit der Autos rund 650 Millionen Euro, ‌erklärte Volkswagen.

Weiteren Schub erhofft sich das Unternehmen nun davon, dass die Zusammenarbeit der Marken im Volumensegment ausgebaut werden soll. Allein bei der Produktion sollen es bis 2030 insgesamt Einsparungen ⁠von einer Milliarde Euro werden. Volkswagen hatte im Januar einige Bereiche in der Markengruppe ‌Core, zu der neben Volkswagen Seat/Cupra und ⁠Skoda gehören, markenübergreifend zusammengefasst. Die Zahl der Vorstände wurde reduziert, Doppelfunktionen sollen vermieden werden. In der Entwicklung erhofft sich Volkswagen von dieser Struktur eine höhere Effizienz und kürzere Entwicklungszyklen.

Insgesamt erwirtschaftete die Markengruppe Core 2025 einen Umsatz ‌von 145 Milliarden Euro, das sind 3,7 ⁠Prozent mehr als im Vorjahr. Der ⁠Betriebsgewinn sank um zwei Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Die Rendite verringerte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Ertragsperle war dabei Skoda mit einer Rendite von 8,3 Prozent. Die Kernmarke Volkswagen verbesserte ihre Rendite auf drei Prozent. Einschnitte mussten dagegen die Nutzfahrzeuge hinnehmen, die nur noch auf 1,5 Prozent Rendite kamen. Bei Seat/Cupra fiel der Gewinn sogar ganz weg. Dabei spielten unter anderem die Zölle der Europäischen Union auf chinesische Importautos eine Rolle: Cupra importiert das Modell ⁠Tavascan aus der Volksrepublik.

