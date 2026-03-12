Wacker-Chemie-Beteiligung Siltronic streicht Dividende
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic streicht wegen eines Verlusts im vergangenen Jahr die Dividende. Dies teilte die im SDax gelistete Wacker-Chemie-Beteiligung am Donnerstag in München bei der Vorlage von detaillierten 2025er-Zahlen mit. Für 2024 hatte das Unternehmen noch 20 Cent je Aktie als direkte Gewinnbeteiligung ausgeschüttet. Wie bereits seit Anfang Februar bekannt setzte Siltronic im vergangenen Jahr weniger um und verdiente operativ weniger. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen, wie es am Donnerstag mitteilte, in die roten Zahlen. Der Konzern bestätigte zudem die Mitte Februar veröffentlichten Ziele für das laufende Jahr./zb/stk
