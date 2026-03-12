Wadephul baut Außenministerium um - "Außenpolitik aus einem Guss"

Berlin, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Struktur des Außenministeriums umgebaut, um es schlagkräftiger zu machen. Das geht aus einem Brief des Ministers an die ‌Mitarbeiter vom Donnerstag hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Künftig solle das Amt konsequent auf die ⁠außen- und ⁠sicherheitspolitischen Ziele ausgerichtet werden, schreibt Wadephul. Die Länderreferate und Regionalabteilungen sollen gestärkt und vor allem parallele Strukturen aufgelöst werden. "Europapolitik und Geoökonomie" sollten stärker zusammengedacht werden. Die Neuordnung solle "eine Außenpolitik aus ‌einem Guss" ermöglichen.

"Neben der inhaltlichen Neuaufstellung ‌erbringen wir mit dieser Strukturreform auch einen guten Teil der von uns geforderten Einsparungen im Personalhaushalt", ⁠schreibt Wadephul. Der Abbau der Zahl der in Bundesministerien ‌Beschäftigten ist eine Vorgabe ⁠des Koalitionsvertrages, den die Ressorts bisher aber eher zögerlich umgesetzt haben.

Künftig soll es noch elf Abteilungen im Außenministerium geben, von denen sechs ‌von Frauen geführt ⁠werden. Einsparungen gibt es etwa ⁠bei den Posten der Unterabteilungsleiter. Wadephul hatte die Umstrukturierung bereits im November 2025 angekündigt und dabei auch betont, dass mehr Personal in den Botschaften und Konsulaten weltweit und weniger in der Zentrale in Berlin eingesetzt werden soll.

