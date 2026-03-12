Wirtschaftsministerium: USA müssen sich an Zollvereinbarungen halten

Berlin, ⁠12. Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung pocht angesichts neuer Zolldrohungen aus den USA auf die bisherigen Verabredungen. "Wir haben die neuerlichen Ankündigungen der US-Regierung zur Kenntnis genommen. ‌Entscheidend ist, dass etwaige neue Zölle als Ergebnis der Untersuchungen nicht dazu führen, dass die ⁠Einigung ⁠zwischen der EU und den USA vom Sommer 2025 nicht eingehalten wird", teilte das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. "Wir gehen davon aus, dass die US-Seite sich an ‌diese Vereinbarung hält, insbesondere den ‌dort vorgesehenen Zolldeckel von 15 Prozent."

Die US-Regierung geht nach einer Niederlage vor Gericht in eine neue ⁠Runde im Zollstreit mit der EU und Asien. ‌Sie leitete am Mittwochabend ⁠eine umfassende Untersuchung wegen des Vorwurfs industrieller Überkapazitäten gegen 16 wichtige Handelspartner ein, darunter China, Japan und die EU. Damit ‌steht auch die ⁠Exportnation Deutschland im weltweiten Handelskonflikt ⁠der USA wieder vor der Drohung neuer Importzölle. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte, das Verfahren nach Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes, einem Instrument zur Bekämpfung unfairer Handelspraktiken, könnte bis zum Sommer zu neuen Zöllen führen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)