Wirtschaftsweise Grimm kritisiert geplante Tankstellen-Regel
Toronto, 12. Mrz (Reuters) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält den Plan der Bundesregierung, Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch einmal täglich zu erlauben, für wirkungslos. "Im schlimmsten Fall erhöhen die Tankstellen vorsorglich noch stärker, um die Preissteigerungen, die durch die Raffinerien vorgenommen werden, auf jeden Fall weitergeben zu können", sagte Grimm der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Maßnahme sei wohl politisch motiviert - die Menschen erwarteten, dass etwas getan werde. Auch bei der Freigabe der nationalen Ölreserven mahnte die Ökonomin zur Vorsicht: Man solle "nicht zu früh in die Vollen gehen", da die Krise länger andauern könnte und die Reserven begrenzt seien. Die Bundesregierung erwägt beide Maßnahmen als Reaktion auf die gestiegenen Benzinpreise.
(Bericht von Isabelle Noack. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)