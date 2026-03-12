Wirtschaftsweise Grimm kritisiert geplante Tankstellen-Regel

Toronto, ⁠12. Mrz (Reuters) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält den Plan der Bundesregierung, Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch ‌einmal täglich zu erlauben, für wirkungslos. "Im schlimmsten Fall erhöhen die ⁠Tankstellen ⁠vorsorglich noch stärker, um die Preissteigerungen, die durch die Raffinerien vorgenommen werden, auf jeden Fall weitergeben zu können", sagte Grimm ‌der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die ‌Maßnahme sei wohl politisch motiviert - die Menschen erwarteten, dass etwas getan ⁠werde. Auch bei der Freigabe ‌der nationalen Ölreserven ⁠mahnte die Ökonomin zur Vorsicht: Man solle "nicht zu früh in die Vollen gehen", da ‌die Krise ⁠länger andauern könnte und ⁠die Reserven begrenzt seien. Die Bundesregierung erwägt beide Maßnahmen als Reaktion auf die gestiegenen Benzinpreise.

