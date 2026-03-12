WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 26. März

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. DEU: Allianz, Geschäftsbericht ITA: De Longhi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26 08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: BIP 1/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26 14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen + 09.10 Besuch Andoya Space Port + 10.30 Pk Merz/Støre + 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney + 15.25 Pk Merz/Støre/Carney DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa 12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen 10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung CHE: Tecan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 14:00 POL: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Empire State Bericht 3/26 14:15 USA: Industrieproduktion 2/26 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen 07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz 22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen 23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen USA: Qualcomm, Hauptversammlung USA: Nvidia, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Index 3/26 15:00 USA: Frühindikator 2/26 15:00 USA: Hausverkäufe 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung 07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen 09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen USA: Macy's, Q4-Zahlen USA: General Mills, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26 15:30 USA: EIA Ölbericht 19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen 09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.) DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.) DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk) 07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen 07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk) 07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: NordLB, Jahreszahlen 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen CHE: Givaudan, Hauptversammlung DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen DEU: Continental, Geschäftsbericht DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen DEU: OHB, Jahreszahlen DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen DEU: DMG Mori, Jahreszahlen DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen DEU: Demire, Jahreszahlen GBR: Accenture, Q2-Zahlen ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk) 15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen DEU: Max Automation, Jahreszahlen DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen DEU: Westag, Jahreszahlen USA: Carnival, Q1-Zahlen USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Löhne Q4/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26 10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz BEL: EU-Gipfel (Ende) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht DEU: Pro DV, Jahreszahlen DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028 TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen 10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26 07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26 10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig) 14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz 09:00 DEU: EnBW, Geschäftsbericht 2025 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz Otto, Hamburg 10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26 09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26 09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26 17:0 RUS: Industrieproduktion 2/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen 09:00 DEU: Bilanz-Pk B. Braun, Melsungen 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung 16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung 18:00 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen 20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin GBR: 3i Group, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/26 08:45 FRA: Geschäftslima 3/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26 09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde ++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay ---------------------------------------------------------------------------------------

