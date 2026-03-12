Zalando sieht in KI mehr Chancen als Risiken - Aktie auf Höhenflug

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - ⁠Zalando sieht den Siegeszug Künstlicher Intelligenz (KI) als Chance für das eigene Geschäft. "KI ist mehr als ein Werkzeug, sie treibt Wachstum und verbessert die Effizienz", sagte David Schröder, Co-Chef von Europas größtem Online-Modehändler, bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag. Diese Aussagen und die überraschend starke Bilanz für 2025 dämpften die Furcht einiger Anleger vor Umsatzeinbußen durch KI. Zalando-Aktien stiegen zeitweise um ‌rund 13 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit zwei Jahren zu.

Zalando habe in den vergangenen Jahren ein eigenes KI-Modell entwickelt, um Kunden anhand ihrer Vorlieben die idealen Produkte anzubieten, erläuterte Schröders Kollege Robert ⁠Gentz. "Was eine Person ⁠hinreißend findet, findet eine andere schrecklich." Schröder zufolge setzt Zalando KI darüber hinaus ein, um die passende Größe eines Kleidungsstücks zu finden. Die realen Körpermaße von mehr als einer Million Kunden seien bereits in der Datenbank gespeichert. Jede Woche kämen 20.000 weitere hinzu. Dank dieser Technologien steigerte Zalando im vergangenen Jahr die durchschnittliche Zahl der Artikel pro Bestellung um 13 Prozent und verringerte die Retouren um acht Prozent.

Den Aufstieg sogenannter KI-Agenten, die komplexe Aufgaben ‌selbstständig erledigen, bezeichnete Gentz als Chance. Einkäufe direkt aus einem Chatbot ‌heraus könnten zusätzliche Kundengruppen erschließen. Bis 2030 würden voraussichtlich 15 Prozent der Umsätze im Online-Handel auf diesen Vertriebskanal entfallen. Daher kooperiere Zalando in diesem Bereich mit der Alphabet-Tochter Google.

Ein weiterer Wachstumstreiber für Zalando ist das Firmenkundengeschäft. Mit "Zeos" stellt der Konzern Drittfirmen ⁠unter anderem Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. Dieses Angebot ergänzt die Shop-Software "Scayle", die vom übernommenen Konkurrenten About You entwickelt wurde. Dafür ‌konnte Zalando mit dem Jeans-Pionier Levi's erstmals ein Unternehmen aus ⁠Nordamerika als Kunden gewinnen. Eine nahende Expansion des Zalando-Privatkundengeschäfts dorthin lasse sich daraus aber nicht ableiten, betonte Schröder. Das Potenzial für weiteres Wachstum in Europa sei groß. "Aber wir schließen einen Gang in die USA nicht aus."

BESCHLEUNIGTES WACHSTUM - OPTIMISTISCHER AUSBLICK

Zalando steigerte den Konzernumsatz 2025 um knapp 17 Prozent auf 12,3 ‌Milliarden Euro und den operativen Gewinn um 15,6 Prozent auf ⁠591 Millionen Euro. "Wir haben profitables Wachstum versprochen und ⁠am oberen Ende unserer Prognose geliefert", sagte Zalando-Finanzchefin Anna Dimitrova. Im wichtigen Firmenkundengeschäft verdoppelte sich das Betriebsergebnis sogar. Für 2026 peile sie ein Umsatzplus von zwölf bis 17 Prozent sowie ein Betriebsergebnis zwischen 660 und 740 Millionen Euro an. Ein Ausdruck dieser Zuversicht sei der angekündigte 300 Millionen Euro schwere Aktienrückkauf.

Der Iran-Krieg wirke sich bislang nicht auf das Geschäft aus, sagte Dimitrova. "Wir hatten einen soliden Start ins erste Quartal." Dank langfristiger Lieferverträge seien die Kosten bislang nicht gestiegen. Die Logistiksparte habe sich bis in die erste Hälfte 2027 hinein über Termingeschäfte gegen steigende Energiekosten abgesichert.

Analyst Frederick Wild von der Investmentbank Jefferies bezeichnete die Zalando-Zahlen als beeindruckend. Der ⁠Ausblick übertreffe die Markterwartungen. Daher halte er die Aktien des deutschen Konzerns im Branchenvergleich für unterbewertet.

