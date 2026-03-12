Zeitung: McDonald's führt "McValue"-Menü zum Preis von drei Dollar ein

12. ⁠Mrz (Reuters) - Die Imbisskette McDonald's reagiert einem Zeitungsbericht zufolge auf die Geldknappheit vieler US-Bürger und bietet deshalb ab April ein Menü für ‌drei Dollar (rund 2,60 Euro) an. Das intern "McValue 2.0" genannte Angebot könne zum Beispiel ⁠einen McMuffin, ⁠Rösti, Kaffee und Chicken McNuggets enthalten, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Es gebe auch Überlegungen, das Menü für weniger als drei Dollar ‌anzubieten. Zudem seien Frühstücksangebote für ‌vier Dollar geplant. Die Preisoffensive solle im April starten.

McDonald's hat angesichts zunehmend preisbewusster Verbraucher ⁠bereits in der Vergangenheit auf niedrigere Preise ‌gesetzt. Rivalen wie ⁠Burger King gehen diesen Weg ebenfalls. Im vergangenen Jahr etwa hatte McDonald's einen Rabatt von 15 Prozent auf ‌Kombi-Menüs angeboten und ⁠Sonderangebote für fünf Dollar ⁠eingeführt. Das Unternehmen hatte jüngst erklärt, seine Maßnahmen würden dazu beitragen, einkommensschwache Kunden zurückzugewinnen.

Nach der Pandemie hatten viele Fast-Food-Ketten ihre Preise erhöht, um gestiegene Kosten etwa für Energie, Personal und Burger-Zutaten aufzufangen.

(Bericht von Sanskriti Shekhar, geschrieben von Ralf ⁠BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

McDonald's

