Zwang zur Anpassung - China erhöht Druck auf ethnische Minderheiten

Peking, 12. ⁠Mrz (Reuters) - In China wird der Druck auf ethnische Minderheiten erhöht. Der Volkskongress beschloss am Donnerstag zum Abschluss seiner Jahrestagung ein Gesetz zur Förderung einer gemeinsamen nationalen Identität. Es wurde mit 2756 Stimmen gegen ‌drei Ablehnungen verabschiedet, bei drei Enthaltungen. Das Gesetz mit dem Titel "Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts" zielt darauf ab, ⁠die 55 ⁠ethnischen Minderheiten des Landes stärker an die von Han-Chinesen dominierte Mehrheitsgesellschaft und die Kommunistische Partei zu binden. Kritiker sehen darin einen weiteren Schritt, die kulturelle Eigenständigkeit von Gruppen wie Uiguren oder Tibetern zu untergraben und als Separatismus zu kriminalisieren.

Das Gesetzesvorhaben schreibt ‌unter anderem vor, dass Hochchinesisch (Mandarin) im öffentlichen ‌Leben und in Schulen Vorrang vor den Sprachen von Minderheiten haben muss. Religiöse Gruppen und Schulen werden verpflichtet, sich der Sinisierung – also der ⁠Anpassung an chinesische Traditionen – zu unterwerfen. Zudem sollen Eheschließungen zwischen verschiedenen ‌ethnischen Gruppen gefördert und Hindernisse ⁠aufgrund von Bräuchen oder Religion beseitigt werden. Das Gesetz sieht auch vor, dass Organisationen oder Einzelpersonen im Ausland rechtlich belangt werden können, wenn sie die "ethnische Einheit" untergraben.

Experten werten den ‌Vorstoß als Verschärfung der Assimilierungspolitik ⁠unter Staatspräsident Xi Jinping. Das ⁠Gesetz mache deutlicher denn je, dass sich Nicht-Han-Völker integrieren und vor allem Loyalität gegenüber Peking zeigen müssten, sagte Allen Carlson von der Cornell University. Die staatliche Zeitung "China Daily" wies Kritik zurück und betonte in einem Leitartikel, das Gesetz schütze kulturelle Traditionen. Es sei irreführend zu behaupten, Minderheiten müssten sich zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und kultureller Bewahrung entscheiden.

