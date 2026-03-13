ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adobe nach Zahlen von 335 auf 275 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Saket Kalia verwies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung des ersten Quartals zunächst darauf, dass der Netto-Zuwachs an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (NNARR) seine Erwartung verfehlt habe. Die wichtigere Nachricht sei aber, dass der langjährige Konzernchef Shantanu Narayen abtritt. Er zieht es vor, bei den Aktien an die Seitenlinie zu gehen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 03:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:10 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Adobe
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
KI-Boom beschert Oracle Quartalsergebnis über Erwartungen11. März · Reuters
KI-Boom beschert Oracle Quartalsergebnis über Erwartungen
Oracle Aktie Analyse 2026: Wird Oracle der nächste KI-Cloud-Gigant?
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 18:30 Uhr · WH Selfinvest
Oracle Aktie Analyse 2026: Wird Oracle der nächste KI-Cloud-Gigant?
Aktienkurs fällt
Langjähriger Chef von Software-Konzern Adobe tritt zurückheute, 09:31 Uhr · dpa-AFX
Langjähriger Chef von Software-Konzern Adobe tritt zurück
Weitere Artikel