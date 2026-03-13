ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 34 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Daimler Truck
Daimler Truck (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Aktie verliert dennoch
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an11. März · dpa-AFX
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an
Konzern liefert starken Ausblick
Leonardo-Aktie mit Kurssprung: Rüstungswerte ziehen angestern, 11:26 Uhr · dpa-AFX
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Automobilkonzern
BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie gibt nachgestern, 11:39 Uhr · dpa-AFX
BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie gibt nach
Weitere Artikel