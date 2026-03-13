ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen'

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autohersteller eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren - schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation - zu kompensieren, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als "Luxuswert" belastet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding

Das könnte dich auch interessieren

Ehemaliger Dax-Konzern
Porsche-Aktie erreicht schon wieder Rekordtiefheute, 09:57 Uhr · dpa-AFX
Porsche-Aktie erreicht schon wieder Rekordtief
Automobilindustrie
Porsche-Gewinn geht gegen Null - neuer Chef muss sparen10. März · Reuters
Porsche-Gewinn geht gegen Null - neuer Chef muss sparen
Weitere Artikel