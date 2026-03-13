APA ots news: Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende...

APA ots news: Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende deutlich

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 8,2 Prozent auf 8,36  
Milliarden Euro 

- Schaden-Kosten-Quote auf 91,7 Prozent weiter verbessert 

- Ergebnis vor Steuern legt um 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen zu 

- Konzernergebnis netto wächst um 22,2 Prozent auf 424,8 Millionen 
Euro 

- Dividende soll um 20 Prozent auf 0,72 Euro je Aktie steigen 

"Unsere Stärke zeigt sich in unserer breiten Diversität: Alle 
Kundensegmente und Regionen haben 2025 zu unseren exzellenten 
Ergebnissen beigetragen. Unser Heimatmarkt Österreich bildet ein 
äußerst stabiles Fundament für UNIQA, unsere sehr gute Position in 
CEE bleibt weiterhin unser kräftiger Wachstumsmotor. Gleichzeitig 
entwickelt sich die Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa auch künftig 
deutlich dynamischer als in der Eurozone - ein Umfeld, das uns 
erhebliches zusätzliches Potenzial eröffnet" , analysiert Andreas 
Brandstetter , CEO UNIQA Insurance Group, die vorläufigen Ergebnisse 
2025. 

Zwtl.: Zweistelliges Wachstum bei Schaden- und Unfallversicherung 

Konkret bedeutet das: UNIQA hat im Jahr 2025 die Prämieneinnahmen 
um 8,2 Prozent auf 8,36 Milliarden Euro gesteigert. Dieses starke und 
profitable Wachstum kam aus allen Geschäftsbereichen. Haupttreiber 
waren insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung (plus 10 
Prozent) sowie die Krankenversicherung (plus 6,3 Prozent). Auch die 
Lebensversicherung leistete 2025 einen wesentlichen Beitrag (plus 5,1 
Prozent) - hier vor allem im internationalen Bereich. In Österreich 
ergab das in Summe ein Prämienplus von 4,8 Prozent, international 
sogar 9,8 Prozent. 

Zwtl.: Ergebnis vor Steuern legt deutlich zu 

Außergewöhnlich starkes Wachstum verzeichnete UNIQA beim Ergebnis 
vor Steuern, das mit einem Plus von 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen 
deutlich anstieg. Das Konzernergebnis netto wuchs um 22,2 Prozent auf 
424,8 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber dieser exzellenten 
Entwicklung ist eine weiter verbesserte Netto Combined Ratio (Schaden 
-Kosten-Quote nach Entlastung durch die externen 
Rückversicherungspartner) - sie liegt nun bei sehr guten 91,7 
Prozent. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf das 
weitgehende Ausbleiben von Naturkatastrophen zurückzuführen. 

Zwtl.: Umsetzung der Strategie beschleunigt 

"2025 war ein ausgezeichnetes erstes Jahr unseres 
Strategieprogramms UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025-2028. Dank 
starker Performance und konsequenter Kosten- und Kapitaldisziplin 
sind wir schneller als geplant und liegen ein Jahr vor den 
ursprünglichen Prognosen, erläutert Brandstetter . 

Auf dieser Basis hat UNIQA ihre strategischen Finanzziele bereits 
Ende des vergangenen Jahres nach oben angepasst. Ausschlaggebend 
dafür ist vor allem die Beschleunigung von Profitabilität und 
Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung. In der 
Krankenversicherung setzt UNIQA zugleich konsequent auf Wachstum in 
Österreich, um die führende Marktposition auszubauen und Kund:innen 
noch stärker mit innovativen Gesundheitslösungen zu begleiten. 

Zwtl.: Dividende steigt deutlich 

" Wir halten unser Versprechen von einer jährlich steigenden 
Dividende pro Aktie und einer Ausschüttungsquote in der Bandbreite 
von 50 bis 60 Prozent. Der gute Geschäftsverlauf ermöglicht eine 
deutlich steigende Gewinnausschüttung, weswegen wir der 
Hauptversammlung am 9. Juni 2026 eine um 20 Prozent erhöhte Dividende 
von 0,72 Euro je Aktie (2024: 60 Cent) vorschlagen werden , schließt 
Brandstetter . Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor 
Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro erwartet. 

Zwtl.: Vorläufige Konzernkennzahlen 2025 im Detail 

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive 
der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen 
Lebensversicherung, stiegen 2025 um 8,2 Prozent auf 8.354,7 Millionen 
Euro (2024: 7.839,7 Millionen Euro). 

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge 
nach IFRS 17 - der UNIQA Group stiegen 2025 um 8,5 Prozent auf 
7.115,5 Millionen Euro (2024: 6.557,2 Millionen Euro). Dazu haben 
alle Sparten und Segmente beigetragen: Die Schaden- und 
Unfallversicherung hat im Jahr 2025 um 8,0 Prozent, die 
Krankenversicherung um 6,9 Prozent und die Lebensversicherung um 14,3 
Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz 2025 um 
6,1 Prozent auf 3.947,6 Millionen Euro (202: 3.720,0 Millionen Euro), 
in den internationalen Gesellschaften um 10,9 Prozent auf 3.054,0 
Millionen Euro (2024: 2.755,0 Millionen Euro). 

Die versicherungstechnischen Aufwendungen der UNIQA Group 
erhöhten sich 2025 um 6,4 Prozent auf 6.280,6 Millionen Euro (2024: 
5.900,4 Millionen Euro). 

Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group erhöhte sich 
im Jahr 2025 deutlich auf 710,8 Millionen Euro (2024: 560,5 Millionen 
Euro). 

Das Kapitalanlageergebnis stieg im Jahr 2025 aufgrund des 
ausgezeichneten laufenden Ertrags auf 798,8 Millionen Euro (2024: 
749,7 Millionen Euro). Das Finanzergebnis blieb mit 209,4 Millionen 
Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 210,2 Millionen Euro). 

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group stieg um 16,9 Prozent 
auf 516,4 Millionen Euro (2024: 441,9 Millionen Euro). 

Das Konzernergebnis (den Aktionär:innen der UNIQA Insurance Group 
AG zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 22,2 
Prozent auf 424,8 Millionen Euro (2024: 347,6 Millionen Euro). 

Der Return on Equity (Periodenergebnis aus fortgeführten 
Geschäftsbereichen im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital 
ohne Minderheiten) stieg im Berichtsjahr auf 14,3 Prozent (2024: 12,4 
Prozent). 

Die vertragliche Servicemarge der Kranken-, Lebens- und 
Sachversicherung erhöhte sich per 31. Dezember 2025 auf 5.879,3 
Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.345,6 Millionen Euro). Diese 
seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten 
Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. 

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II , die als 
Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 
31. Dezember 2025 bei rund 275 Prozent (2024: 264 Prozent) auf hohem 
Niveau. 

Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen 

Zwtl.: Schaden- und Unfallversicherung 

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung 
wuchsen 2025 um 10,0 Prozent auf 5.044,7 Millionen Euro (2024: 
4.587,0 Millionen Euro). Ausschlaggebend war vor allem die neuerlich 
sehr gute Vertriebsperformance. 

Die Netto Combined Ratio (nach Abzug der Rückversicherung) 
verbesserte sich von 93,1 Prozent auf 91,7 Prozent. 

Zwtl.: Kranken- und Lebensversicherung 

In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien im 
Berichtszeitraum aufgrund von Prämienanpassungen und einer guten 
Neugeschäftsentwicklung um 6,3 Prozent auf 1.609,5 Millionen Euro ( 
2024: 1.514,5 Millionen Euro). 

In der Lebensversicherung erhöhten sich im Jahr 2025 die 
verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der 
indexgebundenen Lebensversicherung um 5,1 Prozent auf 1.700,4 
Millionen Euro (2024: 1.618,4 Millionen Euro). 

Die vertragliche Servicemarge des Neugeschäfts der UNIQA Group ( 
in der Kranken- und der Lebensversicherung) betrug im Jahr 2025 9,2 
Prozent mit einem Wert von 259 Millionen Euro. 

Zwtl.: Unternehmensausblick 

Für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unser Fokus klar auf der 
weiteren Stärkung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts. In 
Österreich konzentrieren wir uns dabei insbesondere auf eine 
nachhaltige Steigerung von Profitabilität und Effizienz sowie auf den 
Ausbau unseres Krankenversicherungsgeschäfts, während der Schwerpunkt 
in unseren CEE-Märkten auf einem beschleunigten, profitablen Wachstum 
liegt. Dementsprechend erwarten wir auch 2026 in unseren Märkten ein 
über dem jeweiligen BIP liegendes Prämienwachstum. Es bleibt unser 
übergeordnetes Ziel, UNIQA als diversifizierte, attraktive 
Dividendenaktie mit nachhaltigem Prämien- und Ertragswachstum zu 
positionieren. 

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent auf Basis 
einer jährlich steigenden Dividende je Aktie wollen wir unseren 
Aktionärinnen und Aktionären nach wie vor eine progressive und 
attraktive Erfolgsbeteiligung bieten. 

Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch 
wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen 
die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten 
verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer 
Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen 
erwartet UNIQA für das Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern 
zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen 
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde 
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen 
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine 
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 

Video 

In diesem Video auf youtube erläutert Kurt Svoboda, CFO & CRO der 
UNIQA Insurance Group AG, Details zu den Zahlen. 

Weitere Details und Publikationen auch bei Investor Relations von 
UNIQA. 

Fotomaterial bietet die Presse-Seite von UNIQA. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0004    2026-03-13/07:30
