APA ots news: Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende deutlich

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 8,2 Prozent auf 8,36 Milliarden Euro - Schaden-Kosten-Quote auf 91,7 Prozent weiter verbessert - Ergebnis vor Steuern legt um 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen zu - Konzernergebnis netto wächst um 22,2 Prozent auf 424,8 Millionen Euro - Dividende soll um 20 Prozent auf 0,72 Euro je Aktie steigen "Unsere Stärke zeigt sich in unserer breiten Diversität: Alle Kundensegmente und Regionen haben 2025 zu unseren exzellenten Ergebnissen beigetragen. Unser Heimatmarkt Österreich bildet ein äußerst stabiles Fundament für UNIQA, unsere sehr gute Position in CEE bleibt weiterhin unser kräftiger Wachstumsmotor. Gleichzeitig entwickelt sich die Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa auch künftig deutlich dynamischer als in der Eurozone - ein Umfeld, das uns erhebliches zusätzliches Potenzial eröffnet" , analysiert Andreas Brandstetter , CEO UNIQA Insurance Group, die vorläufigen Ergebnisse 2025. Zwtl.: Zweistelliges Wachstum bei Schaden- und Unfallversicherung Konkret bedeutet das: UNIQA hat im Jahr 2025 die Prämieneinnahmen um 8,2 Prozent auf 8,36 Milliarden Euro gesteigert. Dieses starke und profitable Wachstum kam aus allen Geschäftsbereichen. Haupttreiber waren insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung (plus 10 Prozent) sowie die Krankenversicherung (plus 6,3 Prozent). Auch die Lebensversicherung leistete 2025 einen wesentlichen Beitrag (plus 5,1 Prozent) - hier vor allem im internationalen Bereich. In Österreich ergab das in Summe ein Prämienplus von 4,8 Prozent, international sogar 9,8 Prozent. Zwtl.: Ergebnis vor Steuern legt deutlich zu Außergewöhnlich starkes Wachstum verzeichnete UNIQA beim Ergebnis vor Steuern, das mit einem Plus von 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen deutlich anstieg. Das Konzernergebnis netto wuchs um 22,2 Prozent auf 424,8 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber dieser exzellenten Entwicklung ist eine weiter verbesserte Netto Combined Ratio (Schaden -Kosten-Quote nach Entlastung durch die externen Rückversicherungspartner) - sie liegt nun bei sehr guten 91,7 Prozent. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf das weitgehende Ausbleiben von Naturkatastrophen zurückzuführen. Zwtl.: Umsetzung der Strategie beschleunigt "2025 war ein ausgezeichnetes erstes Jahr unseres Strategieprogramms UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025-2028. Dank starker Performance und konsequenter Kosten- und Kapitaldisziplin sind wir schneller als geplant und liegen ein Jahr vor den ursprünglichen Prognosen, erläutert Brandstetter . Auf dieser Basis hat UNIQA ihre strategischen Finanzziele bereits Ende des vergangenen Jahres nach oben angepasst. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die Beschleunigung von Profitabilität und Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung. In der Krankenversicherung setzt UNIQA zugleich konsequent auf Wachstum in Österreich, um die führende Marktposition auszubauen und Kund:innen noch stärker mit innovativen Gesundheitslösungen zu begleiten. Zwtl.: Dividende steigt deutlich " Wir halten unser Versprechen von einer jährlich steigenden Dividende pro Aktie und einer Ausschüttungsquote in der Bandbreite von 50 bis 60 Prozent. Der gute Geschäftsverlauf ermöglicht eine deutlich steigende Gewinnausschüttung, weswegen wir der Hauptversammlung am 9. Juni 2026 eine um 20 Prozent erhöhte Dividende von 0,72 Euro je Aktie (2024: 60 Cent) vorschlagen werden , schließt Brandstetter . Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro erwartet. Zwtl.: Vorläufige Konzernkennzahlen 2025 im Detail Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung, stiegen 2025 um 8,2 Prozent auf 8.354,7 Millionen Euro (2024: 7.839,7 Millionen Euro). Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge nach IFRS 17 - der UNIQA Group stiegen 2025 um 8,5 Prozent auf 7.115,5 Millionen Euro (2024: 6.557,2 Millionen Euro). Dazu haben alle Sparten und Segmente beigetragen: Die Schaden- und Unfallversicherung hat im Jahr 2025 um 8,0 Prozent, die Krankenversicherung um 6,9 Prozent und die Lebensversicherung um 14,3 Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz 2025 um 6,1 Prozent auf 3.947,6 Millionen Euro (202: 3.720,0 Millionen Euro), in den internationalen Gesellschaften um 10,9 Prozent auf 3.054,0 Millionen Euro (2024: 2.755,0 Millionen Euro). Die versicherungstechnischen Aufwendungen der UNIQA Group erhöhten sich 2025 um 6,4 Prozent auf 6.280,6 Millionen Euro (2024: 5.900,4 Millionen Euro). Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group erhöhte sich im Jahr 2025 deutlich auf 710,8 Millionen Euro (2024: 560,5 Millionen Euro). Das Kapitalanlageergebnis stieg im Jahr 2025 aufgrund des ausgezeichneten laufenden Ertrags auf 798,8 Millionen Euro (2024: 749,7 Millionen Euro). Das Finanzergebnis blieb mit 209,4 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 210,2 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group stieg um 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen Euro (2024: 441,9 Millionen Euro). Das Konzernergebnis (den Aktionär:innen der UNIQA Insurance Group AG zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 22,2 Prozent auf 424,8 Millionen Euro (2024: 347,6 Millionen Euro). Der Return on Equity (Periodenergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital ohne Minderheiten) stieg im Berichtsjahr auf 14,3 Prozent (2024: 12,4 Prozent). Die vertragliche Servicemarge der Kranken-, Lebens- und Sachversicherung erhöhte sich per 31. Dezember 2025 auf 5.879,3 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.345,6 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II , die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 31. Dezember 2025 bei rund 275 Prozent (2024: 264 Prozent) auf hohem Niveau. Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Zwtl.: Schaden- und Unfallversicherung Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen 2025 um 10,0 Prozent auf 5.044,7 Millionen Euro (2024: 4.587,0 Millionen Euro). Ausschlaggebend war vor allem die neuerlich sehr gute Vertriebsperformance. Die Netto Combined Ratio (nach Abzug der Rückversicherung) verbesserte sich von 93,1 Prozent auf 91,7 Prozent. Zwtl.: Kranken- und Lebensversicherung In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien im Berichtszeitraum aufgrund von Prämienanpassungen und einer guten Neugeschäftsentwicklung um 6,3 Prozent auf 1.609,5 Millionen Euro ( 2024: 1.514,5 Millionen Euro). In der Lebensversicherung erhöhten sich im Jahr 2025 die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung um 5,1 Prozent auf 1.700,4 Millionen Euro (2024: 1.618,4 Millionen Euro). Die vertragliche Servicemarge des Neugeschäfts der UNIQA Group ( in der Kranken- und der Lebensversicherung) betrug im Jahr 2025 9,2 Prozent mit einem Wert von 259 Millionen Euro. Zwtl.: Unternehmensausblick Für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unser Fokus klar auf der weiteren Stärkung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts. In Österreich konzentrieren wir uns dabei insbesondere auf eine nachhaltige Steigerung von Profitabilität und Effizienz sowie auf den Ausbau unseres Krankenversicherungsgeschäfts, während der Schwerpunkt in unseren CEE-Märkten auf einem beschleunigten, profitablen Wachstum liegt. Dementsprechend erwarten wir auch 2026 in unseren Märkten ein über dem jeweiligen BIP liegendes Prämienwachstum. Es bleibt unser übergeordnetes Ziel, UNIQA als diversifizierte, attraktive Dividendenaktie mit nachhaltigem Prämien- und Ertragswachstum zu positionieren. Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent auf Basis einer jährlich steigenden Dividende je Aktie wollen wir unseren Aktionärinnen und Aktionären nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung bieten. Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen erwartet UNIQA für das Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. Rückfragehinweis: Klaus Kraigher Pressesprecher UNIQA Insurance Group AG Telefon: +43 664 8231997 E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at