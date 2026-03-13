Chemieindustrie sieht erste Lieferketten-Engpässe wegen Nahost-Krieg

(Reuters) - Wegen des Nahost-Kriegs sieht die deutsche Chemieindustrie Anzeichen für ernste Störungen in den Lieferketten. "Unsere Unternehmen berichten von Signalen für erste extreme Engpässe und dem Abbrechen von Lieferketten", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI, Wolfgang Große Entrup, am Donnerstagabend.

Diese gingen über die Öl- und ‌Gasversorgung hinaus. Es betreffe Rohstoffe, die nicht mehr durch die für die Schifffahrt wichtige Straße von Hormus gelangten, die der Iran mit Minen und Raketen blockiert. Und ⁠auch um Produkte, ⁠die China nicht mehr exportiere, sondern wegen der angespannten Lage für den Eigenbedarf zurückhalte. "Bei wichtigen Rohstoffen ist die Lieferfähigkeit reduziert und perspektivisch auch abgestellt." Das bereite der Branche große Sorgen. "Unsere Unternehmen arbeiten im absoluten Krisenmodus."

Auch Düngemittel von Hormus-Blockade betroffen

Betroffen von der Blockade der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Arabischen Meer seien etwa Düngemittel, denn 20 Prozent des Welthandels ‌mit Ammoniak würden aus Nahost durch die Straße von ‌Hormus geliefert, nannte Große Entrup ein Beispiel.

Daneben gehe es um Schwefel, ein Nebenprodukt der Ölverarbeitung, um Aluminium, Helium, das bei der Chipproduktion und in der Raumfahrtindustrie eingesetzt wird, und weitere ⁠Einzelchemikalien wie etwa Harze. Je länger der Krieg im Nahen Osten dauere, desto kritischer ‌würden die Störungen im Welthandel, sagte der Verbandschef. "Erste ⁠Produkte fließen nicht mehr und was fließt, fließt zu extrem volatilen Preisen."

Die Krise trifft die deutsche Chemieindustrie in einer schwierigen Lage. Im vergangenen Jahr sank die Produktion um 3,3 Prozent, der Umsatz ging um 3,8 Prozent zurück. Die ‌Kapazitäten waren im vierten Quartal nur zu ⁠72,5 Prozent ausgelastet, deutlich unter der ⁠Rentabilitätsgrenze. Die Auftragslage ist weiter mau. Die Branche macht dafür die nicht wettbewerbsfähigen Produktionskosten in Deutschland verantwortlich, aber auch Überkapazitäten in China, die die Preise drücken, sowie die US-Zölle.

"Die Krise ist nicht mehr ein Ereignis, sie ist der Betriebsmodus", beschrieb Große Entrup die Lage für viele Betriebe. Eine Prognose für das laufende Jahr traute er sich nicht zu. Die Unsicherheit durch den Nahost-Krieg, der die Ölpreise Achterbahn fahren lässt, sei einfach zu groß. Im Dezember hatte der VCI in der Chemiebranche einen ⁠Produktionsrückgang von einem Prozent für 2026 prognostiziert.