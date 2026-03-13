Dax vorbörslich kaum bewegt – alle Augen auf den Ölpreis

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax für Freitag ein ruhiger Handelsstart ab. Eine Stunde vor Xetra-Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung von 23.510 Punkten, rund 80 Punkte oder 0,3 Prozent tiefer als der Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Richtungsweisend für Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Donnerstag deutliche Verluste an den US-Börsen

Donnerstag haben US-Aktien deutliche Verluste verzeichnet. Anlegern missfiel, dass die Ölpreise trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Aktuell rechnen Finanzmarkt-Akteure mehrheitlich nicht mehr mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,6 Prozent auf 46.678 Punkte und weitere damit seine Vortagesverluste damit deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5 Prozent auf 6.673 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,7 Prozent auf 24.534 Punkte nach unten. Er hatte sich am Mittwoch noch dank eines Kurssprungs bei den Aktien des Soft- und Hardware-Herstellers Oracle stabil gehalten.

Asiatische Märkte am Freitag im Minus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA bremsen weiterhin. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 1,1 Prozent ein.

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel hingegen um 0,3 Prozent zu, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent sank.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,93 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,96 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 –0,00 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 100,36 -0,10 WTI 95,30 -0,43

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 37 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 504 (459) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 330 (312) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 108 (115) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 56,60 (53,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR RWE AUF 63 (59) EUR - 'KAUFEN'

WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR GRENKE AUF 21 (22) EUR - 'KAUFEN'

