Vorbörse 13.03.2026

Dax vorbörslich kaum bewegt – alle Augen auf den Ölpreis

onvista · Uhr
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax für Freitag ein ruhiger Handelsstart ab. Eine Stunde vor Xetra-Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung von 23.510 Punkten, rund 80 Punkte oder 0,3 Prozent tiefer als der Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Richtungsweisend für Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Donnerstag deutliche Verluste an den US-Börsen

Donnerstag haben US-Aktien deutliche Verluste verzeichnet. Anlegern missfiel, dass die Ölpreise trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Aktuell rechnen Finanzmarkt-Akteure mehrheitlich nicht mehr mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr.

Ölpreis steigt
Welche Investments sich bei einem Inflationsschub lohnengestern · 15:00 Uhr · onvista
Ein Tanker wird beladen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,6 Prozent auf 46.678 Punkte und weitere damit seine Vortagesverluste damit deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5 Prozent auf 6.673 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,7 Prozent auf 24.534 Punkte nach unten. Er hatte sich am Mittwoch noch dank eines Kurssprungs bei den Aktien des Soft- und Hardware-Herstellers Oracle stabil gehalten.

Asiatische Märkte am Freitag im Minus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA bremsen weiterhin. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 1,1 Prozent ein.

Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06.03.2026 · 14:30 Uhr · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel hingegen um 0,3 Prozent zu, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent sank.

Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung
Dax23.590-0,21 Prozent
Euro Stoxx 505.749-0,79 Prozent
Stoxx Europe 504.993-0,82 Prozent
Dow Jones46.678-1,56 Prozent
S&P 5006.673-1,52 Prozent
Nasdaq 24.534-1,73 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,93- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,96+0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27–0,00 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung (in Prozent)
Euro in Dollar1,1502-0,09
Dollar in Yen159,42+0,05
Euro in Yen183,35-0,05
Bitcoin in Dollar71.567+1,47

Rohölmärkte gestern im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent100,36-0,10
WTI95,30-0,43

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 37 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 504 (459) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 330 (312) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 108 (115) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 56,60 (53,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR RWE AUF 63 (59) EUR - 'KAUFEN'

WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR GRENKE AUF 21 (22) EUR - 'KAUFEN'

