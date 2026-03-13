dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Chemieverband zieht wegen des Iran-Kriegs Prognose zurück

FRANKFURT - Der Iran-Krieg hat die Aussichten für die schon seit Jahren schwächelnde deutsche Chemiebranche eingetrübt. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) zog wegen der hohen Unsicherheiten seine Prognose für das laufende Jahr zurück, wie er am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zuletzt hatte der VCI für das laufende Jahr für die chemisch-pharmazeutische Branche insgesamt eine stagnierende Produktion und für die Chemie alleine einen Rückgang um ein Prozent erwartet. Bei sinkenden Preisen und stagnierender Produktion sollte das ein Umsatzminus von rund zwei Prozent bedeuten.

ROUNDUP: Langjähriger Chef von Software-Konzern Adobe tritt zurück - Aktie fällt

SAN JOSE - Beim US-Softwarekonzern Adobe steht nach vielen Jahren ein Chefwechsel an. Shantanu Narayen (62) werde zurücktreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist, teilte der Anbieter von Kreativsoftware am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Der Manager werde aber Verwaltungsratsvorsitzender bleiben. Narayen war bereits 1998 zur Adobe gekommen und führt das Unternehmen seit Dezember 2007. Zuletzt zweifelten Investoren zunehmend an der Adobes Fähigkeit, im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz (KI) erfolgreich zu sein. Das Unternehmen bietet etwa Software zur Bearbeitung von Videos und Fotos an.

Nemetschek will höhere Dividende zahlen

MÜNCHEN - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. Die Ausschüttung für 2025 soll um fast ein Viertel auf 68 Cent je Aktie steigen, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor gab es 55 Cent. Nemetschek hatte Ende Januar vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um gut 23 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Detaillierte Zahlen gibt es kommende Woche Donnerstag am 19. März.

KWS Saat verlängert Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032

EINBECK - Der Saatguthersteller KWS Saat will seinen Vorstandssprecher Felix Büchting noch bis ins nächste Jahrzehnt an seiner Spitze halten. Der Aufsichtsrat verlängerte Büchtings Vertrag bis Ende 2032, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Einbeck mitteilte. Der Vertrag wäre sonst Ende 2026 ausgelaufen. Der 1974 geborene Manager gehört zur siebten Generation der Gründerfamilie von KWS Saat. Seit 2019 gehört er dem Vorstand an, seit 2023 ist er dessen Sprecher.

IPO/ROUNDUP: Rüstungszulieferer Vincorion ist bald an der Börse

WEDEL - Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion steht kurz bevor. Das Unternehmen gab in Wedel bekannt, dass die Anteilsscheine erstmals am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Vorab wurde der Preis einer Aktie auf 17 Euro festgelegt, wodurch sich die Marktkapitalisierung zunächst auf 850 Millionen Euro beläuft.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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