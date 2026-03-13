EQS-Adhoc: Finexity AG: FINEXITY AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2025 und gibt Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Finexity AG: FINEXITY AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2025 und gibt Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026



13.03.2026 / 15:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88, WKN: A40ET8, Börsenkürzel: FXT), Betreiber einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 sowie die aktuelle Planung für das Geschäftsjahr 2026.

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen umfassen neben der FINEXITY AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) - ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) - auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH durch die FINEXITY AG steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens. Es handelt sich um hypothetische Zahlen, die nicht die tatsächliche Situation abbilden, sondern die Situation, als wenn der Erwerb der Effecta GmbH bereits zum 1. Januar 2025 wirksam geworden wäre.

Vorläufige Geschäftszahlen 2025

Auf kombinierter Pro Forma-Betrachtungsbasis von FINEXITY und Effecta GmbH ist der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2025 um 17 % auf rund EUR 8,0 Mio. gestiegen. Das EBITDA betrug rund EUR -2,7 Mio.

Die FINEXITY Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen einen Umsatz von rund EUR 3,2 Mio. (+ 5 % gegenüber 2024) bei einem EBITDA von EUR -2,8 Mio.

Die Effecta GmbH erwirtschaftete im gleichen Zeitraum einen Umsatz von rund EUR 4,8 Mio. (+ 27 % gegenüber 2024) bei einem EBITDA von EUR 0,1 Mio.

Die genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen testierten Jahresabschlüsse werden im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlicht.

Planung für das Geschäftsjahr 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die FINEXITY Gruppe (auf kombinierter Pro forma-Basis inklusive Effecta) auf Grundlage der aktuellen Budgetplanung eine Steigerung des Gesamtumsatzes um ca. 20 % auf von rund EUR 9,6 Mio. Das EBITDA wird derzeit mit rund EUR -3,5 Mio. erwartet.

Dabei soll die FINEXITY Gruppe (exkl. Effecta) einen Umsatz iHv. rund EUR 4,5 Mio. (+41% gegenüber 2025) sowie ein EBITDA von rund EUR -3,6 Mio. erreichen. Für die Effecta GmbH wird ein Umsatz iHv. rund EUR 5,1 Mio. (+7% gegenüber 2025) sowie ein EBITDA von rund EUR 0,1 Mio. erwartet.

Die Ergebnisentwicklung reflektiert insbesondere fortgesetzte Investitionen in die Skalierung der Plattform, den Ausbau regulatorischer Lizenzen sowie die Integration der Effecta GmbH in den Konzern. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Ergebnisentwicklung mit zunehmender Skalierung der Plattform, weiteren Lizenzschritten sowie einem steigenden Anteil wiederkehrender Exchange-Umsätze sukzessive verbessern wird.

Mittelfristig strebt die FINEXITY Gruppe im Zuge der weiteren Skalierung der Plattform und des Ausbaus der Kapitalmarktinfrastruktur einen Gesamtumsatz von über EUR 70 Mio. bei einer EBITDA-Marge von rund 25–30 % an.

Die Planung basiert auf der aktuellen Geschäftsentwicklung, der erwarteten Transaktionspipeline sowie dem weiteren Ausbau der Kapitalmarkt- und Infrastrukturaktivitäten der Gruppe.

Um potenziell höhere Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen, prüft das Unternehmen derzeit die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von Eigen- oder Fremdkapital. Eine Entscheidung über Umfang, Struktur oder Zeitpunkt möglicher Maßnahmen wurde bislang nicht getroffen.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese Ad-hoc-Mitteilung wurde über den elektronischen Informationsverteiler EQS News veröffentlicht.

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

presse@finexity.com

E-Mail:

sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

Ende der Insiderinformation

13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Finexity AG Holzdamm 28-32 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822 177 20 E-Mail: presse@finexity.com Internet: https://finexity-group.com/ ISIN: DE000A40ET88 WKN: A40ET8 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 2291318

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2291318 13.03.2026 CET/CEST