EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividendenausblick

13.03.2026 / 15:16 CET/CEST

Der Vorstand der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide hat mit dem Aufsichtsrat in dessen heutiger Sitzung die mittel- bis langfristig geplante Dividendenstrategie diskutiert.

Nachdem bereits am 12.12.2025 der Wirtschaftsplan 2026 durch den Aufsichtsrat genehmigt wurde, der erstmals seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,00 EUR je Aktie im Geschäftsjahr 2026 vorsieht, plant der Vorstand, die zukünftige Entwicklung der jährlichen Dividende an der Entwicklung des Verschuldungsgrades des Fraport-Konzerns auszurichten.

Als Ergebnis der heutigen Diskussion plant das Unternehmen künftig folgende Dividendenpolitik:

Bis zur Unterschreitung eines Konzern-Verschuldungsgrades von 5,0x Netto-Finanzschulden zu EBITDA (Net Debt / EBITDA) ist beabsichtigt, der Hauptversammlung des jeweiligen Geschäftsjahres eine konstante Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie vorzuschlagen.

Ab Erreichen eines Konzern-Verschuldungsgrades von kleiner 5x Netto-Finanzschulden zu EBITDA (Unterschreitung des Net Debt / EBITDA Wertes von 5.0x) ist beabsichtigt künftig eine Dividendenpolitik zu verfolgen, die eine Ausschüttungsquote von rund 60% bis 80% des auf die Aktionäre der Fraport AG entfallenden Konzern-Ergebnisses (Konzern-Ergebnis nach Anteilen Dritter) vorsieht.

Die vorgenannte Dividendenpolitik ermöglicht eine flexible Handhabung der Ausschüttungsquoten zwischen rund 60 % und 80 % unter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden Geschäftslage und steht unter dem Vorbehalt außerordentlicher Ereignisse wie Pandemien, Kriegen oder sonstiger extremer Störereignisse, die sich wesentlich auf die Geschäftsentwicklung der Fraport AG und des Fraport-Konzerns auswirken und im Falle ihres Eintritts zu einer erneuten Anpassung der Dividendenstrategie seitens des Vorstands und Aufsichtsrats führen können.

Die Entscheidung stellt eine Änderung der vor Beginn der COVID-19-Pandemie geltenden Dividendenpolitik dar, bei der die angestrebte Ausschüttungsquote bei rund 40 % bis 60 % des Konzern-Ergebnisses nach Anteilen Dritter lag und trägt auch den Ergebnisbelastungen aus den zwischenzeitlichen und anstehenden Terminalinbetriebnahmen Rechnung.

Die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 17. März 2026 um 07.00 Uhr MEZ veröffentlicht.



Frankfurt am Main, den 13. März 2026

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Fraport-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Fraport übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis zu verwendeten Finanzzahlen: Informationen über die Berechnung der verwendeten Finanzzahlen sind im Fraport-Geschäftsbericht 2024 verfügbar. Der Geschäftsbericht ist unter Publikationen & Termine abrufbar.

Kontakt: Florian Fuchs, Head of Finance and Investor Relations, Telefon +49 (0)69 690 74844, Telefax: +49 (0)69 690 74843, E-Mail: f.fuchs@fraport.de



Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
ISIN: DE0005773303

