EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche EuroShop AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.03.2026 / 15:55 CET/CEST

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Hiermit gibt die Deutsche EuroShop AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport

13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Internet: www.deutsche-euroshop.de

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